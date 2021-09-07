Star Media откроет онлайн-кинотеатр

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Осенью 2021 года международная телевизионная компания Star Media, один из лидеров по производству фильмов и сериалов, крупнейший агрегатор сериального и киноконтента на территории СНГ, в сотрудничестве с американской компанией OTTera запустит собственный онлайн-кинотеатр LAVA для Smart TV, мобильных телефонов и планшетов.
Как сообщает пресс-служба Star Media, на первом этапе в онлайн-кинотеатре будет размещен самый популярный контент компании с расширением до всей библиотеки, которая насчитывает более 7,5 тысяч часов готового контента. Большинство проектов будет доступно как в дубляже, так и с субтитрами на 6–8 языках, включая английский, испанский, французский и португальский.
На втором этапе компания предложит сотрудничество всем своим партнерам, контент которых уже агрегируется в мультиканальной сети компании на YouTube и защищается от пиратов сервисом ContentScan, работающим с использованием искусственного интеллекта.
Онлайн-кинотеатр LAVA позволит просматривать фильмы и сериалы на любых доступных устройствах.
Новый сервис будет работать по смешанной бизнес-модели. Контент будет представлен в открытом доступе по рекламной модели и по подписке, предполагающей доступ ко всем проектам, представленным на платформе, с просмотром без рекламы.
Star Media — производитель, дистрибьютер и правообладатель сериального и киноконтента. Деятельность компании направлена на развитие совместного производства с международными партнерами и создание проектов, ориентированных на широкую аудиторию. StarMedia развивает собственное теле- и интернет-вещание, сотрудничает с ведущими телеканалами и онлайн-кинотеатрами.
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