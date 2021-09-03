Андрей Зорин расскажет в «ДК Рассвет» о концепте насилия у Льва Толстого

8 сентября в московском пространстве ДК Рассвет историк Андрей Зорин выступит с лекцией «Лев Толстой и его "Преступление и наказание"».

Начало в 20:00, билеты (450 рублей) — здесь.

Ненасилие — главный и самый известный постулат толстовской философии и морали: он носит абсолютный характер и лежит в основе всех остальных христианских заповедей. Однако насилие существует, и его формы различаются — в том числе, считал Толстой, с этической точки зрения.

Как представлял себе Толстой эту иерархию и почему насилие, которое совершается от имени государства, страшнее, чем криминальные убийства?

Андрей Зорин — профессор Оксфордского университета и «Шанинки», автор бестселлера «Жизнь Льва Толстого: опыт прочтения».







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