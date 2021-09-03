Фестиваль «Дягилев. P.S.» объявил программу

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Сегодня, 3 сентября, объявлена программа XII Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.», который пройдет в Петербурге в ноябре 2021 года.
Программа фестиваля «Дягилев. P.S.» опубликована на его сайте.
4 ноября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева фестиваль откроется программой «L.A.D.». Солисты Урал Опера Балета предствят четыре хореографические постановки на музыку Леонида Десятникова: «Три тихие пьесы» (хореограф Максим Петров), «Ноябрь» (хореограф Максим Севагин), «Праздник уходящих» (хореограф Андрей Кайдановский), «Дар» (хореограф Вячеслав Самодуров). Музыкальный руководитель программы — пианист и продюсер Алексей Гориболь.
8 ноября на сцене Театре музыкальной комедии будет представлена балетная программа «Postscript». Ее откроет «МакГрегор+Мюглер» — коллаборация хореографа Уэйна Макгрегора и кутюрье Манфреда Тьерри Мюглера, создавших дуэт специально для примы Большого театра Ольги Смирновой (ее партнером станет премьер Большого театра Денис Савин).
Продолжат программу балет «Фавн», созданный хореографом Сиди Ларби Шеркауи к столетию «Русских сезонов» намузыку Клода Дебюсси и Нитина Сони́ и балет «Воспоминание о дорогом месте», который Алексей Ратманский поставил в 2012 году на музыку Чайковского в оркестровке Глазунова, а завершит балет «Постскрипт» хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон на музыку Филиппа Гласса.
3 ноября в Шереметевском дворце, филиале Санкт-Петербургского государственного
музея театрального и музыкального искусства, откроется выставка выставка живописных работ легендарного премьера Большого театра Владимира Васильева, а 21 ноября — выставка «Пять искушений Иоганна Фауста», посвященная воплощения фаустовской темы в искусстве.
11 и 12 ноября на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума при поддержке Французского института будет представлен новый спектакль Анжелена Прельжокажа «Лебединое озеро».
16 ноября в Александринском театре состоится вечер звездных дуэтов «Диалоги». поставленных хореографами Матсом Эком, Иржи Килианом, Охадом Нахарином, Шерон Эяль, Сашей Вальц и Кристал Пайт. Программу представят ведущие солисты трупп хореографов и приглашенные танцовщики Королевского балета Швеции и Национального балета Норвегии.
21 ноября в Шереметевском дворце «Дягилев. P.S.» представит музыкальный спектакль «Дягилев. Последние дни. Сцены из жизни Сергея Дягилева и Миси Серт». Роль Дягилева исполнит артист Театра на Васильевском Михаил Николаев, роль Миси Серт — пианистка Полина Осетинская.
Фестиваль «Дягилев P.S.» проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Министерства культуры Российской Федерации
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