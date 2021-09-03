Открытое письмо деятелей культуры к 90-летию Фридриха Горенштейна

© «Миры Горенштейна»

Более 50 писателей, драматургов, журналистов, критиков, издателей, редакторов, режиссеров, актеров и других деятелей культуры выступили с открытым письмом к 90-летию со дня рождения писателя Фридриха Горенштейна (1932-2002).

COLTA.RU приводит письмо полностью:





ОН ПИСАЛ О НАС С ВАМИ

К 90-летию со дня рождения Фридриха Горенштейна

Открытое письмо

Уважаемые читатели русских книг, российские деятели культуры, меценаты и спонсоры культурных проектов!

18 марта 2022 года исполнится 90 лет со дня рождения писателя, драматурга и сценариста Фридриха Наумовича Горенштейна. Представляется, к сожалению, маловероятным, чтобы эту дату включили в программу государственных юбилейных мероприятий. Пропуск же юбилея Горенштейна (как ранее замалчивание его произведений) был бы, на наш взгляд, ощутимой потерей для российской культуры и истории этой культуры, новой несправедливостью по отношению к памяти о Горенштейне и к значимости оставленных им текстов — плодов мучительных размышлений и труда писателя, сравниваемого в Европе с классиками Толстым и Достоевским. Написанное Горенштейном — несомненно большой вклад в художественное исследование русской ментальности и русской истории. Он писал о нас с вами. Два фундаментальных его романа — «Псалом» (1975) и «Место» (1976), опубликованные в России в 1991 году, были предупреждениями о грядущих бедах, давали возможность к ним лучше подготовиться. Но Горенштейн не был услышан.

И хотя его читательская аудитория медленно, но верно растет, писатель по сей день редко упоминается в печати, он продолжает оставаться в категории «в списках не значится». Сейчас уже неважно, почему так сложилось, важна задача ситуацию изменить, исправить.

Литературу Горенштейна, его романы и пьесы высоко ценили уже ушедшие из жизни Андрей Тарковский, Вячеслав Иванов, Лазарь Лазарев, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Виктор Астафьев, Анатолий Гладилин, Фазиль Искандер, Юрий Трифонов, Юрий Нагибин, Наум Коржавин, Ефим Эткинд, Петр Фоменко...

Мы, его и их современники, призываем СМИ, театры, киностудии, телевидение, творческие союзы кинематографистов и литераторов не пройти мимо 90-летия Фридриха Наумовича Горенштейна, подумать и сделать все возможное, чтобы закрепить его имя в сознании тех, кому дорога культура.

Это мог бы быть показ в дни юбилея идущих в Москве спектаклей по произведениям Горенштейна («Бердичев», «Волемир», «Дом с башенкой»). Это могли быть публичные чтения его текстов, в частности, никогда не шедшей пьесы «Споры о Достоевском». Это мог бы быть показ на одном из кинофестивалей или просто в одном из кинотеатров фильмов по сценариям Горенштейна («Первый учитель» Андрея Кончаловского, «Солярис» Андрея Тарковского, «Раба любви» Никиты Михалкова, «Седьмая пуля» Али Хамраева и др.) и экранизаций его собственных произведений.

Хорошо было бы, как нам кажется, учредить приз имени Горенштейна за лучший сценарий на одном из российских кинофестивалей и одну из литературных премий его имени, например, «за правдивое высокохудожественное отображение российской истории в литературе», примеры которого явлены в текстах Горенштейна «Детоубийца» и «На Крестцах».

Это могли бы быть и вечера памяти Горенштейна. Пока единственный такой вечер по инициативе кинорежиссера Али Хамраева состоялся в 2012 году в московском Доме кино.

Мы призываем откликнуться и российское телевидение. М.б. оно организовало бы декаду фильмов, к которым имел отношение Горенштейн, включив в программу и документальный фильм о нем «Место Горенштейна» (2015).

При желании возможно многое. Но и немногое будет важным добрым делом. Мы понимаем, что такое подвижничество в наше время особенно нелегко, но, как говорится, кто, если не мы?

1 Татьяна Аугшкап, актриса

2 Екатерина Барабаш, журналист

3 Михаил Бару, писатель

4 Ирина Богат, издатель

5 Михаил Богин, кинорежиссер

6 Дмитрий Быков, поэт

7 Юрий Векслер, журналист

8 Ольга Галицкая, журналист

9 Александр Гельман, драматург

10 Алла Гербер, журналист

11 Александр Галибин, актер и режиссер

12 Алексей Гордин, издатель

13 Нелли Гордина, биолог

14 Филипп Дзядко, писатель

15 Антон Долин, кинокритик

16 Вероника Долина, поэт и музыкант

17 Денис Драгунский, писатель

18 Виктор Ерофеев, писатель и эссеист

19 Андрей Звягинцев, кинорежиссер

20 Александр Зельдович, кинорежиссер

21 Наталья Иванова, литературный критик

22 Евгений Каменькович, режиссер

23 Наум Клейман, киновед

24 Никита Кобелев, режиссер

25 Николай Коляда, драматург

26 Борис Кузьминский, литературный критик

27 Андрей Кончаловский, кинорежиссер

28 Борис Ланин, литературовед

29 Сергей Лебедев, писатель

30 Лариса Малюкова, кинокритик

31 Александр Мелихов, писатель

32 Владимир Мирзоев, режиссер и публицист

33 Анатолий Найман, поэт и эссеист

34 Григорий Никифорович, литератор

35 Татьяна Орлова, актриса

36 Геннадий Островский, сценарист и режиссер

37 Борис Пастернак, издатель

38 Людмила Петрушевская, драматург, писатель

39 Андрей Плахов, кинокритик

40 Дмитрий Погоржельский, журналист

41 Екатерина Половцева, режиссер

42 Евгений Попов, писатель

43 Сергей Попов, поэт

44 Александр Прошкин, кинорежиссер

45 Надежда Птушкина, драматург

46 Марк Розовский, драматург и режиссер

47 Елена Стишова, кинокритик

48 Максим Суханов, актер

49 Людмила Улицкая, писатель

50 Александр Филиппенко, актер

51 Павел Финн, сценарист

52 Борис Хазанов, писатель и эссеист

53 Али Хамраев, кинорежиссер

54 Виктор Шендерович, писатель

55 Татьяна Хохрина, писатель

56 Валерий Шубинский, писатель

С желанием добавить свою подпись под письмом, с предложениями и вопросами, а также с сообщениями о запланированных акциях просьба писать инициаторам этого письма на адрес проекта «Миры Горенштейна»: mirgor2017@gmail.com







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