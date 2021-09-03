Новое кино Австрии покажут в Москве

Кадр из фильма «Королевская игра» © CoolConnections

С 8 по 12 сентября в летнем кинотеатре «Москино Музеон» пройдет 10-й фестиваль «Новое кино Австрии», который организует арт-объединение CoolConnections.

Фестиваль откроет «Королевская игра» (Schachnovelle, Австрия-Германия, 2021) Филиппа Штельцля по роману Стефана Цвейга «Шахматная новелла».

Продолжат программу драма Армана Т. Риахи «Лис в норе» (Fuchs im Bau, Австрия, 2020), герои которой — учителя работающие в тюремной школе для подростков-преступников, и водевиль Михаэля Крейхсля о здоровье и супружестве «Риски и побочные эффекты» (Risiken und Nebenwirkungen, Австрия, 2021).

В последний день фестиваля «Новое кино Австрии» зрители увидят документальный фильм Беньямина и Йоно Бергманн «Мау» (Mau, Австрия, 2021) — портрет графического дизайнера Брюса Мау.

Расписание показов и билеты доступны на сайте CoolConnections.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке посольства Австрии в Москве и Райффайзенбанка







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