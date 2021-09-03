Музей АРТ4 откроет сезон выставкой новых поступлений

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7 сентября в московском музее современного искусства АРТ4 откроется первая выставка нового сезона. Экспозиция «Коралловый остров: секс на пляже» представит работы, пополнившие собрание музея.
Как сообщает пресс-служба музея АРТ4, куратор выставки Александр Дашевский использует образ коралла как метафору разрастания коллекции, которая пополнилась новыми именами и заселилась свежими художественными полипами: «"Коралловый остров: секс на пляже" — это коктейль разных авторов — молодых, старых, живых, мертвых, нонконформистов, модников, восходящих звезд».
Экспозиция объединит более 80 работ трех десятков художников от классиков московского нонконформизма до современных молодых авторов.
Среди художников выставки Эрик Булатов, Анатолий Зверев, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Дмитрий Краснопевцев, Леонид Соков, Олег Целков, Михаил Шварцман, Семен Файбисович, Борис Михайлов, Сергей Бугаев-Африка, Олег Котельников, Евгений Юфит, Дуня Захарова, Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Нестор Энгельке.
Выставка «Коралловый остров: секс на пляже» в музее АРТ4 продлится до 28 октября.
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