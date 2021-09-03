Умер Игорь Ойстрах

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В Москве в возрасте 90 лет умер скрипач, дирижер и педагог Игорь Ойстрах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Благотворительный фонд имени Давида Ойстраха, музыкант умер 14 августа после продолжительной болезни.

Игорь Давидович Ойстрах родился в 1931 году в Одессе в семье скрипача Давида Ойстраха и пианистки Тамары Ротаревой, с шести играл на скрипке, с восьми лет — на фортепиано. В 1947 году впервые выступил с концертом, в 1949 и 1952 годах побеждал на скрипичных конкурсах в Будапеште и Познани.

В 1949 году с отличием окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, в 1955 году окончил консерваторию по классу скрипки под руководством своего отца, в 1958 году — аспирантуру. В том же году стал солистом Московской филармонии.

Выступал в СССР и за его пределами — в Австрии, Великобритании, ГДР, Дании, США, Чехословакии, Японии и других странах. Вплоть до смерти отца в 1974 году играл в оркестре под его управлением, а также в дуэте. Сотрудничал со скрипачом Иегуди Менухиным и ведущими оркестрами мира. В 1968 году впервые встал за дирижерский пульт, с тех пор часто выступал в качестве дирижера.

С 1965 года преподавал в Московской консерватории, в 1996–2010 годах — в Брюссельской консерватории.

Народный артист СССР (1989).







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