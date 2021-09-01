Анна Титова переосмыслила экспозицию Музея Вадима Сидура

Новые ископаемые
Выставка уместного искусства на таманской винодельне1 сентября 2021788
7 сентября в Музее Вадима Сидура в Москве откроется выставка художницы Анны Титовой «Удивительное путешествие озорника» — исследовательский проект, переосмысляющий обновленную постоянную экспозицию музея.
Выставка является совместным проектом Музея Вадима Сидура и Московского музея современного искусства (ММОМА).
Работа над проектом заняла два года и включает в себя новую экспозицию произведений Вадима Сидура, реконструкцию его утраченной работы, графику и фотографии из личного архива.
Как сообщает сайт ММОМА, проект стал результатом длительного исследования Анной Титовой средств и практик воспроизводства социокультурных связей, которые работают в урбанистических средах.
Вдохновляясь критическим прочтением модернистских градостроительных утопий, гендерными исследованиями субъективности и концепцией распределенного действия в «новом материализме» Джейн Беннет, художница изучает условия, при которых иерархические культурные системы превращаются в открытые и инклюзивные среды, а иммерсивность становится включенностью, наделяющей публику новым уровнем агентности.
Выставка Анны Титовой «Удивительное путешествие озорника» в Музее Вадима Сидура продлится до 27 февраля 2022 года.
Проект реализован при поддержке Artwin Gallery и компании Aledo
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:15Анна Титова переосмыслила экспозицию Музея Вадима Сидура
15:29В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино
14:50Центр Вознесенского проведет литературный фестиваль в Комарово
13:20МХТ снимает с репертуара спектакли Константина Богомолова
12:43Независимые СМИ предложили поправки к законам об иноагентах
10:44Начинается Венецианский кинофестиваль
31 августа 2021
17:47Вадим Холоденко выступит на открытии сезона musicAeterna в Доме радио
16:42В Москве появится проект о книгах и музыке «Музыка / Речь»Все новости
Выставка уместного искусства на таманской винодельне1 сентября 2021788
Как Татьяна Зайцева вяжет панно памяти Малевича и преподает искусство неслышащим31 августа 20211364
Студия была для него храмом, а музыка — магией. Егор Антощенко о великом ямайском продюсере Ли «Скрэтче» Перри (1936–2021)31 августа 20211674
Интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер — о новых временах, старых клише и роли утопии в жизни и искусстве30 августа 20212424
Рассказывает Римма Солод30 августа 20212228
Памяти Майка Науменко (1955–1991): писатель Александр Кушнир — о всесоюзной славе «Зоопарка»27 августа 20215123
Сухово-Кобылин в Пскове и в «Балтийском доме»27 августа 20213020
Екатерина Андреева о I Хельсинкской биеннале27 августа 20213294
Обыкновенное признание в любви: премьера клипа певицы и актрисы Анастасии Терели27 августа 20213215
Лидер венгерской группы Mordái Шома Нове — о том, как он открыл для себя фолк и почему решил соединять его с психоделическим роком и фри-джазом26 августа 20213674
Новые и старые фильмы от Александрова до Дени Коте26 августа 20214468
Постфолк, невероятные импровизаторы, целительный эмбиент и хороводы в зале: гид по шоукейс-фестивалю новой музыки от его программного директора26 августа 20215034