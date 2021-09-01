Анна Титова переосмыслила экспозицию Музея Вадима Сидура

Анна Титова. Путешественник. 2019-2021 © ММОМА

7 сентября в Музее Вадима Сидура в Москве откроется выставка художницы Анны Титовой «Удивительное путешествие озорника» — исследовательский проект, переосмысляющий обновленную постоянную экспозицию музея.

Выставка является совместным проектом Музея Вадима Сидура и Московского музея современного искусства (ММОМА).

Работа над проектом заняла два года и включает в себя новую экспозицию произведений Вадима Сидура, реконструкцию его утраченной работы, графику и фотографии из личного архива.

Как сообщает сайт ММОМА, проект стал результатом длительного исследования Анной Титовой средств и практик воспроизводства социокультурных связей, которые работают в урбанистических средах.

Вдохновляясь критическим прочтением модернистских градостроительных утопий, гендерными исследованиями субъективности и концепцией распределенного действия в «новом материализме» Джейн Беннет, художница изучает условия, при которых иерархические культурные системы превращаются в открытые и инклюзивные среды, а иммерсивность становится включенностью, наделяющей публику новым уровнем агентности.

Выставка Анны Титовой «Удивительное путешествие озорника» в Музее Вадима Сидура продлится до 27 февраля 2022 года.

Проект реализован при поддержке Artwin Gallery и компании Aledo







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