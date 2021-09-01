Умер Александр Храбунов

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Сегодня, 1 сентября, умер гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов. 30 сентября ему бы исполнилось 62 года.
О смерти музыканта сообщил журналист Алексей Певчев.
Александр Анатольевич Храбунов родился в 1959 году в Петрозаводске. Еще в школе начал играть на гитаре. поступив в Институт целлюлозно-бумажной промышленности в Ленинграде, создал в 1977 году группу «Прощай, черный понедельник».
В 1981 году вошел в первый состав «Зоопарка» Майка Науменко и оставался лидер-гитаристом группы все десять лет ее существования — до 1991 года.
«Разработкой музыкального материала в группе в основном занимались два человека — Майк и гитарист Александр Храбунов, — писал Александр Кушнир. — Майк придумывал мелодические ходы, а вся ответственность за поиски адекватных аранжировок и всевозможных звуковых нюансов ложилась на плечи Храбунова <...> Храбунов, обладая цепким техническим мышлением, целиком концентрировался именно на аранжировках, а к текстам относился на редкость спокойно и зачастую знал их содержание лишь на уровне приблизительного смысла».
После смерти Майка Науменко и распада «Зоопарка» Александр Храбунов сотрудничал с разными группами, такими как The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers, «Санкт-Петербург», «Зоо-Парк», «Учебно-лечебный коллектив "группа Триста"».
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