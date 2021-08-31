Вадим Холоденко выступит на открытии сезона musicAeterna в Доме радио

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2 сентября концертом пианиста Вадима Холоденко откроется новый сезон петербургского культурного центра в Дома радио, созданного по инициативе Теодора Курентзиса. В программе сезона концерты, выставки, кинопоказы, образовательные проекты и дискуссии.
Как сообщает пресс-служба musicAeterna, Вадим Холоденко исполнит «Вариации на русскую тему» Людвига ван Бетховена и 36 вариаций на тему чилийской песни «Когда мы едины, мы непобедимы» американского композитора Фредерика Ржевски на рояле итальянской марки Fazioli, который был приобретен специально для Дома радио по рекомендации пианиста при поддержке генерального партнера musicAeterna банка ВТБ.
В течение сезона 2021/22 в Доме радио будут проходить камерные концерты с участием солистов musicAeterna и приглашенных музыкантов. Продолжат работу композиторы-резиденты Дома радио Алексей Ретинский и Андреас Мустукис.
В сентябре начнется первая театральная резиденция хореографа Клаудии Кастеллуччи. Она проведет лабораторию для молодых танцовщиков, по итогам которой 9 октября будет показан танцевальный перформанс «The New Habit», созданный в технике интуитивного танца.
14 сентября, в день 700-летия со дня смерти Данте, начнется первый образовательный проект сезона, посвященный «Божественной комедии». Литературоведы, переводчики и философы вместе со слушателями будут перечитывать и обсуждать строфы «Ада», «Чистилища» и «Рая».
В ноябре в Доме радио откроется выставка фотографий Александра Родченко из коллекции фонда Still Art. В экспозицию войдут более 50 работ: портреты современников Родченко — художников, архитекторов и поэтов, а также архитектурные съемки и кадры фоторепортажей. Все они будут представлены в Петербурге впервые.
Также в новом сезоне продолжатся события «Лаборатории современного зрителя» и показы экспериментального кино и видеоарта. Анонсы будут появляться на сайте musicaeterna.org.
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