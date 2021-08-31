В Москве появится проект о книгах и музыке «Музыка / Речь»

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В сентябре на шоукейс-фестивале Moscow Music Week (MMW) и Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) программа «Книги в городе» запустит звуковой проект «Музыка / Речь».
На MMW (1–4 сентября) проект «Музыка / Речь» представит поп-ап-шоурумы издателей, одноименную газету и организует 2 сентября в 16:00 беседу о главных книгах о музыке 2021 года. На ММКЯ (24–27 сентября) состоится конференция с совместном будущем двух издательских индустрий.
Герои газеты «Музыка / Речь», представители музыкальной и книжной индустрий, поделились своими соображениями о связи этих двух миров, проводя параллели между музыкой артистов из лайнапа фестиваля и книжными новинками. Газета выйдет ограниченным тиражом и будет распространяться на фестивале.
Участники газеты: ПАХОМ, Артем Абрамов, Татьяна Андрианова, Дмитрий Безуглов, Любовь Беляцкая, Евгений Былина, Елена Васильева, Лев Ганкин, Александр Ионов, Степан Казарьян, Лиза Каменская, Игорь Кириенков, Света Лукьянова, Артём Макарский, Филипп Миронов, Иван Напреенко, Даня Порнорэп, Николай Редькин, Феликс Сандалов, Кристина Сарханянц, Максим Семеляк, Лев Солопов, Константин Сперанский, Игорь Шемякин и Наталья Югринова.
На площадках MMW «Музыка / Речь» откроет поп-ап-шоурумы издательств-резидентов ММКЯ, выпускающих книги о музыке. Там можно будет купить книги издательств Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», Individuum, «Кабинетный ученый», «Шум», Яромир Хладик, «Белое яблоко», «Выргород», «Институт музыкальных инициатив», а также специальную подборку в «Книжном в Клубе».
Площадки с книгами: «Слезы», PowerHouse, «Китайский летчик Джао Да», «Успех», «Blanc», «Клуб Клуб Клуб».
В рамках конференции на фестивале Moscow Music Week в stu.dio250 x Blanc проект «Музыка / Речь» организует дискуссию. В программе презентация звукового специального проекта и обсуждение причин его появления, а также презентация главных книг о музыке 2021 года.
Участники дискуссии: редактор сайта о книгах и чтении «Горький», музыкант группы «Оцепеневшие» Иван Напреенко, продюсеры и инициаторы проекта «Музыка / Речь» Андрей Гельмиза и Кирилл Маевский.
На конференции также выступят главные реформаторы российской музыкальной индустрии последних лет. Программный директор конференции — Таня Макарова.
Андрей Гельмиза, комиссар программы «Книги в городе», директор Московской международной книжной ярмарки:
«Музыка / Речь. Так называлась кнопка выбора тембра на огромной ламповой радиоле у меня на даче, двухпозиционный эквалайзер, четко разделяющий эти сущности — и не подразумевающий их пересечения.
Музыка и словесность — два из трех китов креативной экономики — сегодня гораздо ближе друг к другу. В новом, теперь пред-пост пандемийном технологическом и социальном укладах, они сталкиваются со схожими вызовами и перспективами. Издатели и авторы с обеих сторон смело переходят границы жанров. Формируется новая среда, где книги слушают, а музыкальные альбомы читают, где снова выходит много винила и все еще выходят бумажные книги, где сетевой социальный суперагент бесконечно смешивает и взбалтывает наш личный аудио- и текстовый контент, пока не убедится, что ему нравится наш выбор, где искусственный интеллект настойчиво пытается опередить автора в выборе следующей буквы и следующей ноты.
Наш проект пытается осознать аудио-перспективы будущего, где музыка и речь могут остаться без записи, носителя, воспроизведения, тиражирования, управления тембром, но всё равно останутся вместе».
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