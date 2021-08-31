Выставка Евгения Стрелкова об академике Сахарове едет в Тюмень

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3 сентября в тюменском мультицентре «Контора пароходства» откроется выставка художника Евгения Стрелкова «Третья идея», посвященная академику Андрею Сахарову, которая ранее была представлена в Нижнем Новгороде.
«Третья идея» — совместный проект с Волго-Вятским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал), где выставка проходила в апреле-июне 2021 года.
Автор выставки — нижегородский художник и популяризатор истории науки Евгений Стрелков. Герои его работ — натуралисты XVIII и реформаторы XIX века, физики и генетики XX века, в том числе один из создателей первой советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.
На выставке «Третья идея» можно будет увидеть работы, связанные с художественной интерпретацией научного поиска, историей советского атомного проекта, а также научной и общественно-политической деятельностью академика Сахарова.
Экспозиция состоит из четырех тематических разделов, включающих звуковые инсталляции, интерактивные зоны, авторские фильмы и несколько графических циклов.
Выставка «Третья идея» в выставочном зале «Конторы пароходства» продлится до 16 октября. В сопроводительной программе к выставке авторская экскурсия, лекция куратора Германа Преображенского, встреча с молодыми физиками, показ фильма «Евгений Стрелков. Квантовые наблюдения» и музыкальный перформанс.
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