Составлен рейтинг самых популярных российских фильмов

Мультимедийный сервис Okko представил рейтинг российских фильмов, которые наиболее активно смотрели его подписчики в 2021 году. Лидером по количеству просмотров стала картина Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла».

Об этом сообщает пресс-служба Okko.

Топ-10 российских фильмов по версии Okko:

«Последний богатырь: Корень зла», реж. Дмитрия Дьяченко

«Серебряные коньки», реж. Михаил Локшин

«На острие», реж. Эдуард Бордуков

«Глубже!», реж. Михаил Сегал

«Стрельцов», реж. Илья Учитель

«Пальма», реж. Александр Домогаров-младший

«Непосредственно Каха!», реж. Виктор Шамиров

«Пара из будущего», реж. Алексей Нужный

«Обратная связь», реж. Алексей Нужный

«Родные», реж. Илья Аксенов



Послушать саундтреки к этим фильмам можно в коллекции, подготовленной аудиостриминговым сервисом СберЗвук ко Дню российского кино.

Самые популярные фильмы этого года и лучшие российские фильмы разных лет представлены в специальной коллекции Okko «Русское кино».







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