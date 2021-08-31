 
15:01 31 августа 2021Новости
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Составлен рейтинг самых популярных российских фильмов

News_detailed_picture© Okko

Мультимедийный сервис Okko представил рейтинг российских фильмов, которые наиболее активно смотрели его подписчики в 2021 году. Лидером по количеству просмотров стала картина Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла».

Об этом сообщает пресс-служба Okko.

Топ-10 российских фильмов по версии Okko:

  • «Последний богатырь: Корень зла», реж. Дмитрия Дьяченко
  • «Серебряные коньки», реж. Михаил Локшин
  • «На острие», реж. Эдуард Бордуков
  • «Глубже!», реж. Михаил Сегал
  • «Стрельцов», реж. Илья Учитель
  • «Пальма», реж. Александр Домогаров-младший
  • «Непосредственно Каха!», реж. Виктор Шамиров
  • «Пара из будущего», реж. Алексей Нужный
  • «Обратная связь», реж. Алексей Нужный
  • «Родные», реж. Илья Аксенов


Послушать саундтреки к этим фильмам можно в коллекции, подготовленной аудиостриминговым сервисом СберЗвук ко Дню российского кино.

Самые популярные фильмы этого года и лучшие российские фильмы разных лет представлены в специальной коллекции Okko «Русское кино».



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