Составлен рейтинг самых популярных российских фильмов

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Как Татьяна Зайцева вяжет панно памяти Малевича и преподает искусство неслышащим31 августа 2021276
Мультимедийный сервис Okko представил рейтинг российских фильмов, которые наиболее активно смотрели его подписчики в 2021 году. Лидером по количеству просмотров стала картина Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла».
Об этом сообщает пресс-служба Okko.
Топ-10 российских фильмов по версии Okko:
Послушать саундтреки к этим фильмам можно в коллекции, подготовленной аудиостриминговым сервисом СберЗвук ко Дню российского кино.
Самые популярные фильмы этого года и лучшие российские фильмы разных лет представлены в специальной коллекции Okko «Русское кино».
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