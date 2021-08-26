Гарвардский профессор и израильский историк обсудят рассказ Хаима Граде

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12 сентября состоится онлайн-трансляция обсуждения рассказа Хаима Граде «Мой диспут с Гершем Расейнским» с участием Рут Вайс – профессора сравнительного литературоведения и идишской литературы Гарвардского университета, и Асаэля Абельмана – декана исторического факультета Herzog College, профессора Shalem College в Израиле.
Начало в 20:00 мск, регистрация — здесь. Беседа будет проходить на английском с синхронным переводом на русский.
Организаторы беседы — культурно-образовательный проект «Эшколот» (при поддержке фонда «Генезис») совместно с культурным центром «Бейт Ави Хай» в Иерусалиме.
Рассказ «Мой диспут с Гершем Расейнским» (Mayn krig mit hersh rasseyner, 1952) — послевоенная беседа светского и религиозного еврея. Две точки зрения о том, как жить после Холокоста.
Может ли светский еврей доверять миру? Будет ли он принят там? Возможно ли прощение и единение народов? Может ли светская философия помочь пережить и объяснить ужасы войны и Холокоста? Кто скорее исправит мир — запершиеся от него религиозные аскеты или светские израильтяне? Кто из них настоящий Народ Израиля? Какими силами и религиозным, и светским евреям жить дальше, после Катастрофы?
По мнению Рут Вайс, этот текст является ключом к пониманию основных дилемм XX века и остается актуальным по сей день.
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