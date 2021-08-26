На территории ЗИЛа появится пятиэтажный филиал Эрмитажа

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

25 августа Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для инвестиционного объекта «Музей Искусств». Пятиэтажный филиал Государственного Эрмитажа будет построен на территории бывшей промзоны ЗИЛ.

Об этом сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея Эрмитаж на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Согласно проекту, подземный этаж займут помещения подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны хранения экспонатов и помещения службы эксплуатации.

На первом этаже появится демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивная зона, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения. Со второго по пятый этажи также расположатся демонстрационные залы.

Связь между этажами в музее предполагается осуществлять с помощью четырех лестничных клеток, двух групп эскалаторов и трех лифтов разной грузоподъемности.

Как отмечает ТАСС, здание музея будет выполнено в стиле конструктивизма. Для фасадов архитекторы предлагают двойное остекление, не пропускающее ультрафиолет, вредный для предметов искусства. Украшать стены будет абстрактный рисунок. На территории музея разместят веранды ресторана и велодорожки, установят малые архитектурные формы, организуют автостоянку, разбивку газонов и цветников, а также высадку кустарников.







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