На территории ЗИЛа появится пятиэтажный филиал Эрмитажа

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25 августа Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для инвестиционного объекта «Музей Искусств». Пятиэтажный филиал Государственного Эрмитажа будет построен на территории бывшей промзоны ЗИЛ.
Об этом сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея Эрмитаж на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Согласно проекту, подземный этаж займут помещения подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны хранения экспонатов и помещения службы эксплуатации.
На первом этаже появится демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивная зона, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения. Со второго по пятый этажи также расположатся демонстрационные залы.
Связь между этажами в музее предполагается осуществлять с помощью четырех лестничных клеток, двух групп эскалаторов и трех лифтов разной грузоподъемности.
Как отмечает ТАСС, здание музея будет выполнено в стиле конструктивизма. Для фасадов архитекторы предлагают двойное остекление, не пропускающее ультрафиолет, вредный для предметов искусства. Украшать стены будет абстрактный рисунок. На территории музея разместят веранды ресторана и велодорожки, установят малые архитектурные формы, организуют автостоянку, разбивку газонов и цветников, а также высадку кустарников.
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