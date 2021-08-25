Осенью ГМИИ представит новую концепцию постоянной экспозиции

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

11 октября полностью обновится экспозиция старых мастеров в шести залах первого этажа Главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).

Как сообщает пресс-служба музея, речь идет о залах Византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV–XVI веков, искусства Фландрии XVII века, Рембрандта и его школы и искусства Голландии XVII века.

«Решение амбициозной задачи — представить классический музей в современном облике — было поручено французскому сценографу, историку искусства Патрику Уркаду», — отметили в пресс-службе. Последний уже работал в ГМИИ: в 2019 году он выступил в роли со-куратора и автора художественной концепции выставки «Восточный джаз / East-West Jazz».

Работа над реэкспозицией началась с исследования архивных документов. Была изучена история эволюции постоянной экспозиции живописи ГМИИ с 10 ноября 1924 года, когда была открыта картинная галерея Музея изящных искусств и до последних изменений, произошедших в 2006 году.

Экспозиция, которая откроется 11 октября 2021 года даст отсылки к прошлому и одновременно предложит новое видение первого этажа Главного здания музея. Так, классическая французская живопись вернется в залы, в которых она демонстрировалась с 1974 по 2006 год, а зал 31, где обычно проводились камерные временные выставки, впервые станет частью постоянной экспозиции — в нем разместится живопись, скульптура и декоративно прикладное искусство Германии и Нидерландов XV–XVI веков.

В пяти залах, в которых сегодня располагается экспозиция итальянской и французской живописи, а также на главной выставочной оси и еще нескольких пространствах второго этажа сначала развернется выставка «Бывают странный сближенья» (куратор — Жан-Юбер Мартен). Затем эти залы займет экспозиция, посвященная русским коллекционерам Михаилу и Ивану Морозовым.

По завершении этих выставок залы прежней постоянной экспозиции станут экспериментальной площадкой, где кураторы будут предлагать свои размышления на темы, связанные с постоянной экспозицией пушкинского музея.

Марина Лошак, директор ГМИИ:

«Новая экспозиция важный для нас момент еще раз напомнить о том, что жизнь не стоит на месте. Она изменяется ежеминутно, ежесекундно и главное не упускать ни один из ее моментов, проживать каждый. Не забывать, не сожалеть о прошедшем и смотреть вперед – это и есть главный посыл наших перемен».







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