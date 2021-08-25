Ландшафтный фестиваль поэзии «Вода и вода» пройдет в Подмосковье

Полифонические и мультиспектральные искусства
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29 августа под усадьбой Горенки недалеко от Москвы состоится 5-й фестиваль рассеянных мест поэзии «Вода и вода».
Как сообщают организаторы, фестиваль этого года задействует скрытые и явные участки усадебного ландшафта, постройки и другие объекты.
«Вода и вода» в Горенках будет исследовать не только специфику заполнения знаками усадебных объектов или рассеивания их по местности, но и то, как изменяется взаимодействие участников в зависимости от встречающихся объектов и использования разных каналов коммуникации.
Начало в 13:00. Желающим принять участие в фестивале следует написать личные сообщения организаторам — Руслану Комадею или Андрею Черкасову.
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