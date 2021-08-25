Союз композиторов России и фирма «Мелодия» представят культурную программу в Парке Горького

Полифонические и мультиспектральные искусства
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Лекции, дискуссии, паблик-токи и презентации новых альбомов фирмы «Мелодия» пройдут 26 августа при участии композиторов Союза композиторов России, а также ведущих российских музыкантов в павильоне «Музыка и саунд-дизайн» в Парке Горького в рамках Российской креативной недели 2021.
Откроет программу дискуссия «Как становятся композитором?». Традиции российских консерваторий и опыт дополнительного интенсивного образования обсудят преподаватели композиторских факультетов консерваторий Эльмир Низамов и Настасья Хрущева, куратор композиторских курсов reMusik.org и руководитель Международной академии в Чайковском Александр Хубеев, куратор композиторских курсов на базе НИУ ВШЭ Арман Гущян.
В слоте «Саунд-дизайн в музыке: что произошло со звуком в XXI веке» композиторы и саунд-дизайнеры Алексей Наджаров и Николай Хруст представят две инсталляции, с которыми сможет взаимодействовать каждый слушатель. Об экспериментах в киномузыке расскажут композитор и руководитель ассоциации киномузыки Российского музыкального союза Иван Бурляев, композитор и создатель продакшн-библиотеки Imagine Music Михаил Афанасьев, саунд-дизайнер и звукорежиссер Алексей Синицын.
Эту тему вродолжит дискуссия «Время композиторов: человек vs искусственный интеллект», в которой примут участие композитор и музыкальный руководитель Электротеатра Станиславский Дмитрий Курляндский и медиахудожники и саундартисты Олег Макаров и ::vtol:: (Дмитрий Морозов).
Как говорить и писать о современной академической музыке для неподготовленной аудитории расскажут композитор, лектор и руководитель Открытого музыкального лектория Анна Виленская и главный редактор студии коммуникаций «Суть медиа», сообществ Союза композиторов России и фирмы «Мелодия» в Telegram и «ВКонтакте» Эдуард Карякин.
На дискуссии «Как женщины управляют проектами в культуре: опыт руководительниц федеральных проектов» генеральный директор Союза композиторов Карина Абрамян, руководитель «Радио Культура», ведущая программы «Культурный повод» Ксения Ламшина и главный редактор портала Культура.рф Олеся Максимова обсудят специфику менеджмента культурных индустрий.
Продолжит дискуссию паблик-ток «МАСМ: с чего началась современная академическая музыка в России» с директором и продюсером Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) Викторией Коршуновой, а МАСМ представит произведения Дмитрия Курляндского, Александра Хубеева, Эльмира Низамова и Николая Хруста.
Все мероприятия программы будут транслироваться на портале Культура.рф и на странице Союза композиторов России в соцсети «ВКонтакте».
Расписание программы «Музыка и саунд-дизайн» опубликовано на сайте Союза композиторов России.
Карина Абрамян, генеральный директор Союза композиторов России:
«Музыкальное искусство XXI века многомерно, и наша культурная программа для Российской креативной недели про это. Вместе с представителями музыкальной индустрии мы обсудим саунд-дизайн, искусственный интеллект, менеджмент в культуре, и главное — понятность академического искусства сегодняшнему слушателю. Новые вызовы диктуют новые условия, и современные композиторы к ним готовы».
Андрей Кричевский, генеральный директор фирмы «Мелодия»:
«Специально к Российской креативной неделе мы выпускаем новые альбомы: "Нормальная музыка" питерского композитора Настасьи Хрущевой и классический альбом "Шуберт. Шимановский. Шенберг" в исполнении Даниила Когана и ансамбля. У участников Креативной недели будет возможность задать вопросы "живому" композитору, автору нашумевшей книги "Метамодерн в музыке и вокруг нее" Настасье Хрущевой и послушать ее исполнение собственных сочинений, а также пообщаться с представителем легендарной музыкальной династии молодым скрипачом Даниилом Коганом».
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