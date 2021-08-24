Открыт набор в Поэтическую студию Центра Вознесенского

Молодые поэты из выпуска студии 2021 года © Центр Вознесенского

Поэтическая студия Центра Вознесенского под руководством поэтов Андрея Родионова и Екатерины Троепольской объявляет прием заявок от всех интересующихся современной поэзией в возрасте от 14 до 18 лет. Занятия бесплатные.

Заявку можно подать онлайн до 15 сентября.

Как сообщает Центр Вознесенского, первая встреча Поэтической студии состоится 18 сентября в 16:00.

Поэтическая студия под руководством Андрея Родионова и Екатерины Троепольской существует уже пять лет, два года из которых — в Центре Вознесенского.

Встречи студии проходят каждую субботу с 16:00 до 19:30, участники вместе с кураторами читают и обсуждают стихи. Раз в месяц к ребятам в качестве приглашенных спикеров приходят известные лекторы, среди которых режиссеры, драматурги, критики и поэты.

Студийцы постоянно участвуют в театральных и поэтических проектах, в том числе в поэтических слэмамх. Команды прошлых наборов выступали на сцене МХТ имени А.П. Чехова, в «Театре.doc», в Переделкино, в Канске и в Туле, на фестивалях «Вдохновение» и «Брусфест» и на чтениях Политехнического музея.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU