Открыт набор в Поэтическую студию Центра Вознесенского

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Поэтическая студия Центра Вознесенского под руководством поэтов Андрея Родионова и Екатерины Троепольской объявляет прием заявок от всех интересующихся современной поэзией в возрасте от 14 до 18 лет. Занятия бесплатные.
Заявку можно подать онлайн до 15 сентября.
Как сообщает Центр Вознесенского, первая встреча Поэтической студии состоится 18 сентября в 16:00.
Поэтическая студия под руководством Андрея Родионова и Екатерины Троепольской существует уже пять лет, два года из которых — в Центре Вознесенского.
Встречи студии проходят каждую субботу с 16:00 до 19:30, участники вместе с кураторами читают и обсуждают стихи. Раз в месяц к ребятам в качестве приглашенных спикеров приходят известные лекторы, среди которых режиссеры, драматурги, критики и поэты.
Студийцы постоянно участвуют в театральных и поэтических проектах, в том числе в поэтических слэмамх. Команды прошлых наборов выступали на сцене МХТ имени А.П. Чехова, в «Театре.doc», в Переделкино, в Канске и в Туле, на фестивалях «Вдохновение» и «Брусфест» и на чтениях Политехнического музея.
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