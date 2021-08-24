Группа Jinjer едет в Россию

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9 сентября в Петербурге и 10 сентября в Москве выступит украинская метал-группа Jinjer.

Петербургский концерт пройдет в клубе «Космонавт», московский — в клубе 1930 Moscow, билеты — здесь.

Группа Jinjer образовалась в Горловке Донецкой области в 2009 году. В музыке Jinjer сочетаются грув-метал с элементами прогрессивного металкора, лидер группы Татьяна Шмайлюк исполняет гроул и чистый вокал.

В 2013 году украинские музыканты получили премию «Лучшая украинская метал-группа», c 2016 году альбомы Jinjer выходят на лейбле Napalm Records. 27 августа дискографию группы пополнит новый студийный альбом «Wallflowers», синглы с которого «Vortex» и «Mediator» этим летом уже набрали на YouTube более 2,5 млн просмотров.

«Быстро растущий ажиотаж открыл для группы возможности для мирового тура, выступлений на крупнейших фестивалях Hellfest, Wacken, Nova Rock, совместного тура со Slipknot», — отмечают организаторы российских концертов.

Специальным гостем концертов станет российская группа Shokran.







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