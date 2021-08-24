Фестиваль новой татарской культуры пройдет в Казанском Кремле

© Алексей Воробьев

30 августа в Казанском Кремле в четвертый раз пройдет международный фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest.

Как сообщают организаторы, темой фестиваля станет «Язык» — Tat Cult Fest 2021 исследует этот многогранный феномен с разных ракурсов и с помощью разных инструментов.

В этом году в фестивале примут участие 99 музыкантов, медиахудожников, графических дизайнеров, ученых из Берлина, Бостона, Владивостока, Йошкар-Олы, Казани, Кельна, Москвы, Петербурга, Пешавара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Стамбула, Уфы и Якутска.

Фестиваль развернется на шести площадках Казанского Кремля: на Шейнкмана (основной проезд при входе в Кремль), площади у мечети Кул Шариф (верхний и нижний ярусы), на Пушечному дворе, в Тайницкой башне и в Присутственных местах.

Помимо выступлений музыкантов организаторы готовят лекции и музыкальные мастер-классы, книжный маркет, интерактивные инсталляции, детскую зону и фудкорт.

Программа Tat Cult Fest 2021 опубликована в аккаунте фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Вход на все события свободный.

Фестиваль проводят creeptone media & Yummy Music при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, партнеры — фонд «Прометей» и Казанский Кремль







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU