Умерла Нина Павлова

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23 августа в Москве в возрасте 89 лет умерла филолог-германист, литературовед, переводчик Нина Павлова.

Об этом сообщает РГГУ.

Нина Сергеевна Павлова родилась в 1932 году в Москве, окончила филологический факультет МГУ (1954).

Специализировалась на немецкоязычной литературе. Автор ряда книг, учебников, более чем 200 научных работ по истории литературы Германии, Швейцарии и Австрии. Вместе со своим мужем Дмитрием Павловым переводила пьесы Эдена фон Хорвата, Гуго фон Гофмансталя и других писателей. Автор предисловий и сопроводительных статей к российским изданиям книг Альфреда Деблина, Георга Гейма, Фридриха Дюрренматта.

Преподавала в РГГУ курсы истории зарубежной литературы, страноведческие спецкурсы (Германия, Австрия, Швейцария). В 1990-х — 2000-х годах заведовала кафедрой сравнительной истории литератур историко-филологического факультета Института филологии и истории РГГУ. Доктор филологических наук (1979), профессор (1998).

Была членом правления международного общества имени Гете в Веймаре, членом международного шиллеровского общества в Марбахе, вице-президентом российского общества германистов. Входила в редколлегию журналов «Филологический журнал», «Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение, фольклористика».

Лауреат премии имени В. Гумбольдта (Германия), кавалер ордена «Почетный крест I степени за заслуги в области науки и культуры» (Австрия).







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