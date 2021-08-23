Открывается лекторий в поддержку Михаила Лобанова

24 августа в 20:00 — лекция «Больше демократии: новые демократические эксперименты и их будущее»



Лектор: Григорий Юдин — социолог, кандидат философских наук, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук.



Демократия сегодня находится в переходной точке: привычные формы попадают под огонь критики, и ясно, что завтрашний день демократии будет отличаться от сегодняшнего. Как будет выглядеть демократия XXI века? Ответить на этот вопрос помогает волна демократических экспериментов, запущенная во множестве стран в последние годы. Рядовые граждане пишут Конституцию Исландии, в Северной Бельгии парламент избирают жребием, а в скором времени любой из нас может стать делегатом на всемирной конвенции по генетическому редактированию человека. Мы постараемся вообразить будущее демократии и поговорим о том, как новые формы демократии помогут России.