 
17:32 23 августа 2021Новости
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Открывается лекторий в поддержку Михаила Лобанова

News_detailed_picture© У/МЫ за Лобанова. Лекции в поддержку штаба. / Facebook

24 августа состоится первая лекция фандрайзингового лектория в поддержку кандидата в Госдуму Михаила Лобанова.

«Наши друзья, исследовательницы и исследователи из разных дисциплин, поделятся своими самыми актуальными наработками», — сообщают организаторы лектория.

Участие бесплатное, регистрация — здесь. Пожертвования приветствуются.

Расписание:

Серия I. Левая политика сегодня

  • 24 августа в 20:00 — лекция «Больше демократии: новые демократические эксперименты и их будущее»

    Лектор: Григорий Юдин — социолог, кандидат философских наук, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук.

    Демократия сегодня находится в переходной точке: привычные формы попадают под огонь критики, и ясно, что завтрашний день демократии будет отличаться от сегодняшнего. Как будет выглядеть демократия XXI века? Ответить на этот вопрос помогает волна демократических экспериментов, запущенная во множестве стран в последние годы. Рядовые граждане пишут Конституцию Исландии, в Северной Бельгии парламент избирают жребием, а в скором времени любой из нас может стать делегатом на всемирной конвенции по генетическому редактированию человека. Мы постараемся вообразить будущее демократии и поговорим о том, как новые формы демократии помогут России.

  • 25 августа в 20:00 — лекция «Что такое социалистический феминизм? Проблемы определения»

    Лектор: Анастасия Кальк — политический философ, докторантка Новой школы социальных исследований, приглашенная ислледовательница Нью-Йоркского университета 2021–2022.

    Чего требует современный социалистический феминизм, и чем он отличается от либерального? Работают ли классификации феминизмов конца XX века? И в чем сегодня состоят основные сложности обсуждения левых феминистских программ? Поговорим о том, что мешает понять, чего хочет феминистская критика.

  • 26 августа в 20:00 — дискуссия «Политика идентичности: что это такое и как к ней стоит относиться?»

    Участники: Илья Матвеев — кандидат политических наук, доцент факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС и Илья Будрайтскис — политический теоретик, преподаватель Шанинки, член редсовета «Художественного журнала».



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