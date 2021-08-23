Открывается лекторий в поддержку Михаила Лобанова

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24 августа состоится первая лекция фандрайзингового лектория в поддержку кандидата в Госдуму Михаила Лобанова.
«Наши друзья, исследовательницы и исследователи из разных дисциплин, поделятся своими самыми актуальными наработками», — сообщают организаторы лектория.
Участие бесплатное, регистрация — здесь. Пожертвования приветствуются.
Расписание:
Серия I. Левая политика сегодня
24 августа в 20:00 — лекция «Больше демократии: новые демократические эксперименты и их будущее»
Лектор: Григорий Юдин — социолог, кандидат философских наук, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук.
Демократия сегодня находится в переходной точке: привычные формы попадают под огонь критики, и ясно, что завтрашний день демократии будет отличаться от сегодняшнего. Как будет выглядеть демократия XXI века? Ответить на этот вопрос помогает волна демократических экспериментов, запущенная во множестве стран в последние годы. Рядовые граждане пишут Конституцию Исландии, в Северной Бельгии парламент избирают жребием, а в скором времени любой из нас может стать делегатом на всемирной конвенции по генетическому редактированию человека. Мы постараемся вообразить будущее демократии и поговорим о том, как новые формы демократии помогут России.
25 августа в 20:00 — лекция «Что такое социалистический феминизм? Проблемы определения»
Лектор: Анастасия Кальк — политический философ, докторантка Новой школы социальных исследований, приглашенная ислледовательница Нью-Йоркского университета 2021–2022.
Чего требует современный социалистический феминизм, и чем он отличается от либерального? Работают ли классификации феминизмов конца XX века? И в чем сегодня состоят основные сложности обсуждения левых феминистских программ? Поговорим о том, что мешает понять, чего хочет феминистская критика.
26 августа в 20:00 — дискуссия «Политика идентичности: что это такое и как к ней стоит относиться?»
Участники: Илья Матвеев — кандидат политических наук, доцент факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС и Илья Будрайтскис — политический теоретик, преподаватель Шанинки, член редсовета «Художественного журнала».
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