Акция «Ночь кино» состоится в Москве

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28 августа в Москве в шестой раз пройдет «Ночь кино», ежегодная общегородская акция, посвященная кинематографу. Лучшие российские и зарубежные фильмы будут показаны более чем на 120 площадках – в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях.
Как сообщает пресс-служба «Москино», в программе этого года победители европейских фестивалей, советская классика, фильмы-лидеры отечественного проката, популярные российские сериалы и подборки короткометражного кино.
Специальными событиями программы станут показы с пленки 35 мм в необчных местах — в арке входа Парка Горького, на Даниловском рыноке и на смотровой площадке Северного речного вокзала. В выставочном павильоне Московских центральных диаметров будет показан документальный фильм о первом кинопоказе братьев Люмьер из архива Музея кино.
«Ночь кино» откроет киноконцерт «Сила кино» в кинотеатре «Художественный». Там будут показаны музыкальные фрагменты из картин о жизни страны в 1920-х — 1940-х годах.
В кинотеатре «Москино Космос» к 85-летию комедии Григория Александрова «Цирк» пройдет показ с пленки 35 мм. Его предварит цирковая программа, в которой будут воссозданы лучшие номера картины и прозвучат музыкальные композиции из нее.
«Марафон сериалов» объединит хиты российских телеканалов и онлайн-платформ, такие как «Перевал Дятлова», «Пищеблок» и премьера второго сезона сериала «Патриот». Специальную анимационную программа для детей подготовил телеканал Cartoon Network. Министерство культуры России и Фонд кино покажут на московских киноплощадках самые популярные отечественные фильмы года: «Конек-Горбунок» Олега Погодина, «Пальма» Александра Домогарова-младшего и «Огонь» Алексея Нужного.
Подробная информация, расписание и регистрация на показы доступны на сайте «Ночи кино».
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