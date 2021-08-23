Школа искусств и наук запускает онлайн-лабораторию «О музыке и пространстве»

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С 1 сентября по 3 ноября будут проходить занятия онлайн-лаборатории «О музыке и пространстве» Школы искусств и наук при Московском международном университете.
Записаться на занятия лаботартории можно на сайте Школы искусств и наук.
Лаборатория охватывает широкий спектр теорий и практик существования звука в пространстве. Она посвящена опытам взаимодействия музыки с архитектурой, развитию концертных форматов, работе с окружающей средой и в открытых публичных пространствах, физическим и социокультурным контекстам музыки, антропологии звука, полевой записи, и тому как мы слышим пространства вокруг нас.
Вести занятия будут музыкальный куратор Саша Елина, композитор и саунд-художник Влад Добровольский и композитор Кирилл Широков.
По итогам лаборатории участники смогут установить собственное отношение к той или иной теме, рассмотренной на лекциях и практических занятиях, и определить область своей сопричастности, согласно их бэкграунду и интересам.
Никакие специальные навыки или оборудование для участия в лаборатории не требуются — только опыт внимательного слушания и наблюдения.
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