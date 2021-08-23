Школа искусств и наук запускает онлайн-лабораторию «О музыке и пространстве»

© Школа искусств и наук

С 1 сентября по 3 ноября будут проходить занятия онлайн-лаборатории «О музыке и пространстве» Школы искусств и наук при Московском международном университете.

Записаться на занятия лаботартории можно на сайте Школы искусств и наук.

Лаборатория охватывает широкий спектр теорий и практик существования звука в пространстве. Она посвящена опытам взаимодействия музыки с архитектурой, развитию концертных форматов, работе с окружающей средой и в открытых публичных пространствах, физическим и социокультурным контекстам музыки, антропологии звука, полевой записи, и тому как мы слышим пространства вокруг нас.

Вести занятия будут музыкальный куратор Саша Елина, композитор и саунд-художник Влад Добровольский и композитор Кирилл Широков.

По итогам лаборатории участники смогут установить собственное отношение к той или иной теме, рассмотренной на лекциях и практических занятиях, и определить область своей сопричастности, согласно их бэкграунду и интересам.

Никакие специальные навыки или оборудование для участия в лаборатории не требуются — только опыт внимательного слушания и наблюдения.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU