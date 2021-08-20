«Новые городские художники» представят издательский проект AMINAZINE

Тетя Роза. Продукты © 3120 Gallery

25 августа в галерее 3120 Gallery в Петербурге состоится презентация издательского проекта AMINAZINE студии «Новые городские художники», которая вовлекает художников с непростым бэкграундом в современное искусство.

Как сообщают организаторы, первый релиз издательского проекта представляет собой коллекцию из 30 зинов, авторских иллюстрированных книг, созданных совместно со студией печати PRINTCAFE.

Авторы зинов — самобытные художники, найденные кураторами проекта в интернатах, реабилитационных центрах и психоневрологических диспансерах. Всех авторов объединяет опыт социальной изолированности, отрезанность от культурной повестки.

Большинство зинов представят ранее не известных художников и их истории широкой аудитории. Также среди авторов, принявших участие в издательском проекте, есть восходящие звезды современного искусства — ZOIKA и Виталий Чистяков.

Выставка в 3120 Gallery продлится до 29 августа.

«Новые городские художники» существуют с 2018 года. За три года проект успел войти в шорт-лист премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина и показать уникальных авторов на топовых площадках Петербурга и Москвы, таких как ЦСИ имени Сергея Курёхина, РОСИЗО, Винзавод, Москино, Namegallery, Музей стрит-арта, Государственный Русский музей, галерея «Здесь на Таганке».







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