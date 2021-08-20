 
18:02 20 августа 2021Новости
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В Петербурге и Москве пройдут спецпоказы «Дюны» Вильнева

News_detailed_picture© Universal Pictures Russia

16 сентября проект «КАРО.Арт» и кинокомпания Universal Pictures Russia представят в кинотеатрах Петербурга и Москвы специальные показы нового фильма Дени Вильнева «Дюна».

Как сообщает сайт «КАРО.Арт», фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

В кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Петербург) со зрителями фильм обсудит эксперт кино, продюсер Владислав Пастернак.

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» (Москва) обсуждение будет вести главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин.

  • «Дюна» (Dune, США-Канада-Венгрия, 2021)
    Режиссер: Дени Вильнев
    Авторы сценария: Джон Спэйтс, Дени Вильнев, Эрик Рот; по одноименному научно-фантастическому роману Фрэнка Герберта
    Оператор: Грег Фрэйзер
    Композитор: Ханс Циммер
    В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард

    Синопсис: Человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фримены, но ее главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.


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