В Петербурге и Москве пройдут спецпоказы «Дюны» Вильнева

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16 сентября проект «КАРО.Арт» и кинокомпания Universal Pictures Russia представят в кинотеатрах Петербурга и Москвы специальные показы нового фильма Дени Вильнева «Дюна».
Как сообщает сайт «КАРО.Арт», фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
В кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Петербург) со зрителями фильм обсудит эксперт кино, продюсер Владислав Пастернак.
В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» (Москва) обсуждение будет вести главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин.
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