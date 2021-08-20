Объявлены внеконкурсные программы фестиваля «Зеркало»

Местом проведения церемонии открытия фестиваля и многих других фестивальных событий станет Юрьевец, город детства Андрея Тарковского © Зеркало 2021

Кинопоказы, выставки, театральный проект, книжная ярмарка и другие мероприятия пройдут с 27 по 31 августа в Ивановской области в рамках внеконкурсных программ XV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

Как сообщают организаторы, гостями фестиваля станут режиссеры Александр Сокуров, Алексей Федорченко, Семен Серзин, Александр Молочников и Даниэла Рыбакьян. Публичная программа в этом году включает в себя два выставочных проекта, аудиоспектакль про Юрьевец и Андрея Тарковского «Около детства», а также книжную ярмарку и лекторий «Картина мира».

Тема фестиваля «Зеркало» 2021 года — «Сказка как документ». Она выстроена вокруг традиционной программы фестиваля «Костюм в кино» Надежды Васильевой-Балабановой, которая как художник по костюмам выпустила в этом году два фильма-сказки: «Конек-Горбунок» Олега Погодина и «Северный ветер» Ренаты Литвиновой.

Тема сказки появляется и в творчестве Андрея Тарковского: фестиваль «Зеркало» совместно с петербургским интеллектуальном книжным проектом «Порядок слов» и московским Музеем кино выпустили книгу «Гофманиана» — непоставленный сценарий Андрея Тарковского с вступительными статьями Олега Ковалова и Ларисы Полубояриновой. Теме документальной сказки посвящен в этом году и анимационный кампус «Зеркала» для учащихся художественных школ Ивановской области — «Чудо! Тайна! Достоверность».

В программу российского кино «Свои» в этом году вошли шесть фильмов: «Человек из Подольска» Семена Серзина, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Уроки фарси» Вадима Перельмана, «Скажи ей» Александра Молочникова, «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко и «Шум» Даниэллы Рыбакьян. Все фильмы представят и обсудят с гостями «Зеркала» представители съемочных групп.

В программу «Большая тройка», где представлены по фильму с главных фестивалей мира — Берлин, Канн, Венеция — вошли «Безумное кино» Раду Жуде, победитель Берлинале-2021, «Искушение» Пола Верховена из конкурсной программы Канн-2021, а также фильм «Мартин Иден» Пьетро Марчелло из конкурса Венеции-2019, который представит зрителям один из продюсеров фильма и член жюри «Зеркала» Алена Шумакова.

В Юрьевце, городе детства Андрея Тарковского, пройдет городской фестиваль со своей программой, выставками и site-specific проектами. На территоории бывшего Юрьевецкого пивоваренного завода будут построены сцена и уличный кинотеатр, в котором, помимо церемонии открытия, пройдут кинопоказы и творческие встречи. В здании завода будет открыта специальная выставка к 15-летию кинофестиваля «Зеркало» — фотопортреты гостей фестиваля за всю его историю.

В Юрьевце состоится церемония открытия, ее будет вести режиссер, актер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович. На церемонии выстуят диджей и звонарь Филипп Горбачев и группа «Колокол». Также в день открытия на территории завода заработает карусель «Заря» — музыкальный арт-объект, совмещающий в себе крутящуюся сцену, танцпол и аттракцион.

27, 28 и 29 августа проект «Место» представит аудиоспектакль «Около детства», созданный на материалах бесед с жителями Юрьевца. В последний уикенд лета будут показаны фильмы «Майор Гром: чумной доктор» Олега Трофима и «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, который участвует в авторской программе «Костюм в кино» Надежды Васильевой.

По традиции на фестивале пройдет специальная программа кинопоказов в малых городах Ивановской области «Кино на колесах». Режиссеры-участники «Зеркала» покажут современное российское кино и обсудят его со зрителями в Кинешме, Вичуге, Шуе, Родниках и Палехе.

Также в малых городах представят новую программу фестиваля «Зеркало» – «Local Voices», которая будет знакомить зрителей с фильмами, в создании которых приняли участие ивановские кинематографисты за последние несколько лет.

28 и 29 августа на набережной реки Уводь в Иваново будет проходить Большая городская праздничная ярмарка, приуроченная к 150-летию города. Часть пространства займет большой шатер кинофестиваля «Зеркало» с ярмаркой интеллектуальной литературы и лекционной программой. В программе фестивального лектория «Картина мира» (куратор — Сергей Сдобнов) мастер-классы и лекции на тему современного искусства, философии, кино и литературы. Среди гостей лектория писатель Дмитрий Данилов, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, антрополог Анна Кирзюк, историк кино и медиа, исследовательница любительского кино в СССР Мария Виноградова.

Помимо кинопоказов и обсуждений в рамках программы «Костюм в кино» в этом году пройдет выставка костюмов к фильму «Конек-Горбунок». В экспозицию в Музее промышленности и искусства войдут более 35 костюмов из киносказки режиссера Олега Погодина. Авторы костюмов — куратор программs Надежда Васильева и Ольга Михайлова. На открытии выставки будет показан короткометражный фильм искусствоведа Владимира Васильева «Бабайкин против Наполеона», посвященый художнику русского северного андеграунда Виталию Бабайкину (1958-2017).

Помимо фильма «Конек-Горбунок» Олега Погодина в программу «Костюм в кино» вошли фильмы «Северный ветер» Ренаты Литвиновой и «Морозко» Александра Роу.

Фильмом закрытия фестиваля станет новая работа режиссера и основательницы журнала «Сеанс» Любови Аркус «Кто тебя победил никто» — фильм-портрет Аллы Демидовой. На церемонии закрытия «Зеркала» в кинотеатре «Лодзь» Любови Аркус будет вручен приз за вклад в киноискусство.







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