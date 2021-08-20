Начинается Бетховенский фестиваль в Бонне

Фестиваль откроет Девятая симфония в исполнении оркестра Le Concert des Nations под управлением Жорди Саваля © Philippe Matsas / Beethovenfest Bonn

Все симфонии Бетховена в исполнении музыкантов из разных стран прозвучат на Бетховенском фестивале в Бонне, который пройдет с 20 августа по 10 сентября.

Первыми на сцену Всемирного конференц-центра сегодня вечером выйдут музыканты каталонского оркестра Le Concert des Nations, боннского камерного хора Vox Bona и солисты — Сара Гузи, Лайла Саломея Фишер, Мартин Платц и Мануэль Вальзер. Под управлением Жорди Саваля они исполнят Девятую сифмонию Бетховена.

Продолжат цикл французский ансамбль Les Talens Lyriques под управлением Кристофа Руссе, Венгерский национальный филармонический оркестр под управлением Штефана Сольтеса, фламандский коллектив B'Rock Orchestra под управлением Алессандро де Марки и Симфонический оркестр Венского радио под управлением Михаэля Бодера.

Девять симфоний Бетховена в переложении для фортепиано Ференца Листа исполнят пианисты Константин Щербаков и Сиприан Кацарис.

На Бетховенском фестивале также пройдут симфонические, камерные и сольные концерты, театральные и хореографические представления, организаторы подготовили большую образовательную программу.

Среди участников фестиваля Оркестр Елисейских полей под управлением Филиппа Херревеге, Венский филармонический оркестр под управлением Герберта Бломстедта, Камерный оркестр Малера под управлением Максима Паскаля, камерные оркестры из Базеля и Цюриха, балет Лионской оперы, режиссер Ромео Кастеллуччи, пианист Марино Форменти, квартет Auryn, вокальный ансамбль Amarcord.

Подробнее о программе Бетховенского фестиваля в Бонне можно узнать на его сайте.

Прошлым летом фестиваль , посвященный 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетхолвена, пришлось отменить из-за пандемии коронавируса COVID-19. На следуюший год были пенересены многие мероприятия, которые организаторы готовили к юбилею.

В этом году Бетховенский фестиваль в Бонне в последний раз проходит под художественным руководством Ники Вагнер, которая возглавляет фестиваль c 2013 года.







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