Открыт сбор средств на запись российско-немецкой аудиокниги

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На платформе Planeta.ru проводится краудфандинговая кампания в поддержку записи аудиокниги «Плавильная лодочка», над которой работают рок-музыкант Илья Спрингсон и писатель Елена Зейферт.
Как сообщают инициаторы кампании на Planeta.ru, книга будет записана на двух языках (русском и немецком) двумя голосами (основной русский текст прочитает Илья Спрингсон, рамочные элементы и немецкие вставки — Елена Зейферт).
Проект предназначен для широкого читателя, ценителей эстетически плотного художественного текста, русского и немецкого языков, истории России и Германии, культуры народов РФ. Авторы выложат аудиокнигу в свободный доступ на YouTube и в Telegram, проведут ее презентацию. В аудиокниге будут звучать российско-немецкие песни в исполнении Ильи Спрингсона, они отдельно будут выложены на YouTube и в Telegram.
На запись текстов и музыки, сведение, компрессирование, мастеринг и презентацию аудиокниги необходимо собрать 146 тысяч рублей. До конца краудфандинговой кампании осталось 86 дней.
Илья Спрингсон — рок-музыкант, лидер группы Springson, прозаик, автор поэтических текстов. Автор четырех музыкальных альбомов, более ста песен, книги «Кошкин дом».
Елена Зейферт — писатель, доктор филологических наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник МГЛУ, автор 1,5 тысяч публикаций, из них 800 на тему российских немцев.
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