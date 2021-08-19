Инна Денисова расскажет о своей книге «Сделай меня точно»

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24 августа в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве состоится публичное интервью с Инной Денисовой, автором книги «Сделай меня точно. Как репродуктивные технологии меняют мир», которая недавно вышла в издательстве Individuum.
Начало в 19:30, вход бесплатный по регистрации. Адрес: Столярный переулок, дом 3, корпус 1, этаж 2.
«Сделай меня точно» — не инструкция, не пособие и не гид по технологиям. Это портрет общества, в котором гендерные нормы, связанные с традиционными ролями, постепенно перестают существовать, только замечают это не все.
За последние восемь лет в России количество детей, родившихся при помощи экстракорпорального оплодотворения, выросло вдвое. Сейчас ежегодно делают около 160 тысяч подобных процедур. Инна Денисова сама прошла через этот «репродуктивный волюнтаризм». В книге «Сделай меня точно» она описала, как в трех буквах — ЭКО — сталкиваются представления миллионов людей об этике, гендере, возможностях человеческого организма и смысле жизни.
Журналистка Нина Назарова проведет публичное интервью с Инной Денисовой и Яной Мандрыкиной (одной из героинь книги) и узнает не только про их личный опыт, но и о том, какие этические, философские, юридические проблемы стоят перед учеными, матерями и обществом. Как их решают в разных странах? Почему эта картина не такая радужная, как принято считать?
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