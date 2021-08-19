В «ДК Рассвет» покажут новый спектакль Всеволода Лисовского для одного зрителя

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27 августа в московском пространстве «ДК Рассвет» состоится премьера спектакля для одного зрителя «Шоу для Ивана Смекалова», созданного режиссером Всеволодом Лисовским.
Этот единственный зритель — случайно выбранный человек, сообщает сайт «ДК Рассвет». По просьбе режиссера Иван Смекалов, 33-летний москвич, который работает в IT и любит играть в шахматы, написал 128 вещей, которые происходят в его жизни, и этот список лег в основу спектакля.
В спектакле заняты актрисы Елизавета Кашинцева, Людмила Корниенко, Ню Симакина и Елена Пономарева.
Всеволод Лисовский:
«Главным злом, которое мешает театру стать фактором, меняющим действительность, являются не (плохие) драматурги, режиссеры, актеры, художники, композиторы, осветители и т.д. Все эти люди, на самом деле, мало влияют на эффективность театрального действия, и всех их легко из него исключить. Главное зло — это зритель. Для режиссера зритель всегда обезличен. И именно этот обезличенный зритель оказывается стеной, которая мешает импульсу спектакля пробиться к действительности. Как вернуть зрителю лицо, сделать его полноценным участником действия?
Мы решили ставить представления для одного зрителя. Мы предполагаем, что эта форма позволит максимально вовлечь конкретного человека в то, что происходит на сцене, и окажет на него максимальное воздействие. Зритель один, но посмотреть спектакль может неограниченное количество людей, только все они будут уже не зрителями, а наблюдателями, следящими и за сценическим действием, и за его единственным зрителем».
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