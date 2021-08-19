Выходит книга Александры Новоженовой «Коробка с карандашами»

© V-A-C Press

В конце августа издательство V-A-C Press выпустит собрание работ историка искусства и критика Александры Новоженовой (1982–2019) «Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн» под редакцией Глеба Напреенко, Валентина Дьяконова и Арсения Жиляева.

Как сообщает фонд V-A-C, собрание устроено по принципу «папки» и состоит из набора небольших книг, тексты в которых разделены на условные тематические блоки:

«Реализм(ы)»;

«Об энергии и ошибке»;

«Ангажированное искусство и уличная мобилизация»;

«О фотографии»;

«Медиа искусства»;

«Коллективное и художественное производство»;

«О верности и предательстве»;

«Институциональная меланхолия».



Наряду с текстами в каждую из этих девяти книг вошли ранее не публиковавшиеся дизайнерские и художественные работы Александры Новоженовой. Предисловия к книгам написаны ее соратниками и коллегами и опубликованы в различных изданиях.

Глеб Напреенко: «Это собрание текстов, к сожалению, имеет мемориальный характер, потому что Саша погибла в конце января 2019 года. Но одновременно мы хотели бы и уйти от этого мемориального характера. С одной стороны, да, это некий итог того, что она успела создать за свою жизнь. Но, с другой стороны, мы хотели бы проследить и силовые линии ее работы, которые можно было бы продолжить, и показать открытость, продуктивную незавершенность ее идей, ее подходов и того, о чем и как она писала (и не только писала). Мы включили сюда очень разные тексты: журналистские, научные, полухудожественные, экспериментальные. А также рисунки и работы в области графического дизайна. Нам хотелось показать, вопреки смерти, живой ворох Сашиных произведений разного рода».







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