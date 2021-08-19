 
12:05 19 августа 2021Новости
693

Выходит книга Александры Новоженовой «Коробка с карандашами»

News_detailed_picture© V-A-C Press

В конце августа издательство V-A-C Press выпустит собрание работ историка искусства и критика Александры Новоженовой (1982–2019) «Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн» под редакцией Глеба Напреенко, Валентина Дьяконова и Арсения Жиляева.

Как сообщает фонд V-A-C, собрание устроено по принципу «папки» и состоит из набора небольших книг, тексты в которых разделены на условные тематические блоки:

  • «Реализм(ы)»;
  • «Об энергии и ошибке»;
  • «Ангажированное искусство и уличная мобилизация»;
  • «О фотографии»;
  • «Медиа искусства»;
  • «Коллективное и художественное производство»;
  • «О верности и предательстве»;
  • «Институциональная меланхолия».


Наряду с текстами в каждую из этих девяти книг вошли ранее не публиковавшиеся дизайнерские и художественные работы Александры Новоженовой. Предисловия к книгам написаны ее соратниками и коллегами и опубликованы в различных изданиях.

Глеб Напреенко: «Это собрание текстов, к сожалению, имеет мемориальный характер, потому что Саша погибла в конце января 2019 года. Но одновременно мы хотели бы и уйти от этого мемориального характера. С одной стороны, да, это некий итог того, что она успела создать за свою жизнь. Но, с другой стороны, мы хотели бы проследить и силовые линии ее работы, которые можно было бы продолжить, и показать открытость, продуктивную незавершенность ее идей, ее подходов и того, о чем и как она писала (и не только писала). Мы включили сюда очень разные тексты: журналистские, научные, полухудожественные, экспериментальные. А также рисунки и работы в области графического дизайна. Нам хотелось показать, вопреки смерти, живой ворох Сашиных произведений разного рода».



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Ссылки по теме
Коробка с карандашами, или Марксистская социология им. А.Новоженовой. Глеб Напреенко, Арсений Жиляев и Валентин Дьяконов о будущей книге Александры Новоженовой
Сегодня на сайте