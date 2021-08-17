В «Иллюзионе» покажут фильмы с музыкой Таривердиева

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Десять достижений Ярослава Кузьминова как ректора17 августа 2021925
21 августа Госфильмофонд России представит в московском кинотеатре «Иллюзион» фильмы, музыку к котором написал Микаэл Таривердиев (1931-1996). Показы приурочены к 90-летию со дня рождения композитора.
Как сообщает сайт «Иллюзиона», в программе поколенческая драма Михаила Калика «До свидания, мальчики» (1964) и экспериментальная короткометражка «Человек за бортом» (1957) — дебютная как для режиссеров Эдуарда Абалова, Александра Курочкина, Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая, так и для кинокомпозитора Микаэла Таривердиева.
Фильмы представит музыкальный критик, журналист, радиоведущий и продюсер, обозреватель газеты «Коммерсантъ» Борис Барабанов.
Показ пройдет с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.
«До свидания, мальчики» (СССР, 1964)
Режиссер: Михаил Калик
Авторы сценария: Борис Балтер, Михаил Калик
Оператор: Леван Пааташвили
Художник: Тамара Антонова
Композитор: Микаэл Таривердиев
Звукооператор: Виктор Зорин
Монтажер: Лидия Кузнецова
В ролях: Евгений Стеблов, Николай Досталь, Михаил Кононов, Наталья Богунова, Анна Родионова, Евгения Федорова, Ангелина Степанова, Николай Граббе
«Человек за бортом» (СССР, 1957)
Режиссеры: Эдуард Абалов, Александр Курочкин, Алексей Сахаров, Эльдар Шенгелая
Авторы сценария: Эдуард Абалов, Александр Курочкин, Алексей Сахаров, Эльдар Шенгелая
Оператор: Эдгар Аугуст, Владимир Байков
Композитор: Микаэл Таривердиев
В ролях: Татьяна Бестаева, Тамара Сёмина, Эдуард Абалов, Владимир Антропов, В. Воронин
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Десять достижений Ярослава Кузьминова как ректора17 августа 2021925
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