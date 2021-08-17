В «Иллюзионе» покажут фильмы с музыкой Таривердиева

© «Иллюзион»

21 августа Госфильмофонд России представит в московском кинотеатре «Иллюзион» фильмы, музыку к котором написал Микаэл Таривердиев (1931-1996). Показы приурочены к 90-летию со дня рождения композитора.

Как сообщает сайт «Иллюзиона», в программе поколенческая драма Михаила Калика «До свидания, мальчики» (1964) и экспериментальная короткометражка «Человек за бортом» (1957) — дебютная как для режиссеров Эдуарда Абалова, Александра Курочкина, Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая, так и для кинокомпозитора Микаэла Таривердиева.

Фильмы представит музыкальный критик, журналист, радиоведущий и продюсер, обозреватель газеты «Коммерсантъ» Борис Барабанов.

Показ пройдет с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.

«До свидания, мальчики» (СССР, 1964)

Режиссер: Михаил Калик

Авторы сценария: Борис Балтер, Михаил Калик

Оператор: Леван Пааташвили

Художник: Тамара Антонова

Композитор: Микаэл Таривердиев

Звукооператор: Виктор Зорин

Монтажер: Лидия Кузнецова

В ролях: Евгений Стеблов, Николай Досталь, Михаил Кононов, Наталья Богунова, Анна Родионова, Евгения Федорова, Ангелина Степанова, Николай Граббе





«Человек за бортом» (СССР, 1957)

Режиссеры: Эдуард Абалов, Александр Курочкин, Алексей Сахаров, Эльдар Шенгелая

Авторы сценария: Эдуард Абалов, Александр Курочкин, Алексей Сахаров, Эльдар Шенгелая

Оператор: Эдгар Аугуст, Владимир Байков

Композитор: Микаэл Таривердиев

В ролях: Татьяна Бестаева, Тамара Сёмина, Эдуард Абалов, Владимир Антропов, В. Воронин







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU