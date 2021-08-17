 
16:34 16 августа 2021Новости
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В «Иллюзионе» покажут фильмы с музыкой Таривердиева

News_detailed_picture© «Иллюзион»

21 августа Госфильмофонд России представит в московском кинотеатре «Иллюзион» фильмы, музыку к котором написал Микаэл Таривердиев (1931-1996). Показы приурочены к 90-летию со дня рождения композитора.

Как сообщает сайт «Иллюзиона», в программе поколенческая драма Михаила Калика «До свидания, мальчики» (1964) и экспериментальная короткометражка «Человек за бортом» (1957) — дебютная как для режиссеров Эдуарда Абалова, Александра Курочкина, Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая, так и для кинокомпозитора Микаэла Таривердиева.

Фильмы представит музыкальный критик, журналист, радиоведущий и продюсер, обозреватель газеты «Коммерсантъ» Борис Барабанов.

Показ пройдет с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.

  • «До свидания, мальчики» (СССР, 1964)
    Режиссер: Михаил Калик
    Авторы сценария: Борис Балтер, Михаил Калик
    Оператор: Леван Пааташвили
    Художник: Тамара Антонова
    Композитор: Микаэл Таривердиев
    Звукооператор: Виктор Зорин
    Монтажер: Лидия Кузнецова
    В ролях: Евгений Стеблов, Николай Досталь, Михаил Кононов, Наталья Богунова, Анна Родионова, Евгения Федорова, Ангелина Степанова, Николай Граббе

  • «Человек за бортом» (СССР, 1957)
    Режиссеры: Эдуард Абалов, Александр Курочкин, Алексей Сахаров, Эльдар Шенгелая
    Авторы сценария: Эдуард Абалов, Александр Курочкин, Алексей Сахаров, Эльдар Шенгелая
    Оператор: Эдгар Аугуст, Владимир Байков
    Композитор: Микаэл Таривердиев
    В ролях: Татьяна Бестаева, Тамара Сёмина, Эдуард Абалов, Владимир Антропов, В. Воронин



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