Выставка Зорикто Доржиева пройдет в Москве

© Зорикто Доржиев

4 сентября в Центре дизайна Artplay в Москве откроется персональная выставка российского художника Зорикто Доржиева «Лоскутный человек».

В экспозицию войдут скульптуры, диджитал-объекты, граффити, мультимедиа, видеопроекционное и звуковое оборудование, LCD-экраны и NFT-токены.

«Лоскутный человек» Зорикто Доржиева — это трансляция впечатлений художника от нового дивного мира, в котором на виду у всех стирается граница между фактом и вымыслом, частным и публичным, внешним и внутренним, сообщают организаторы выставки,

«Это своеобразный лабиринт, в котором огромные изображения лиц воображаемых людей, похожие на фантастические пейзажи или закодированные порталы в другие измерения, соседствуют с авантюрными сюжетами из пока нерассказанных городских легенд и неснятых аниме в виде картин, скульптур, диджитал-объектов и граффити. Из любых лоскутов и даже случайных обрывков, остающихся от повседневности и воображения, искусства и масс-медиа, снов и памяти у художника получается цельное полотно, потому что его зрение имеет свойство исцелять мир. Такое же свойство может обнаружить у себя любой внимательный зритель. Так что спешите или готовьтесь видеть, чувствовать, быть».

Выставка «Лоскутный человек» Зорикто Доржиева в Центре дизайна Artplay продлится до 4 декабря.

Зорикто Доржиев (р. 1976, Улан-Удэ) работает в станковой живописи, графике, скульптуре, книжной иллюстрации, а также как художник кино («Монгол», реж. Сергей Бодров-старший, «Небесные жены луговых мари», реж. Алексей Федорченко). С 2005 года работает в Gallery Khankhalaev.







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