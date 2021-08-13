Strelka Film Festival объявил программу

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Фильмы-победители и участники Каннского фестиваля и фестиваля Sundance этого года, отобранные кинокритиком Стасом Тыркиным, будут показаны с 22 по 29 августа во дворе Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве на фестивале Strelka Film Festival.
Фестиваль откроет российская премьера картины «Искушение» Пола Верховена, впервые представленной на Каннском фестивале 2021 года.
Также в программе российские премьеры фильмов «Мазершмакерс» Ленни и Харпо Гит (Sundance 2021), «Мемория» Апитчатпона Вирасетакула (Канны-2021), «Суперзвезда» Брюно Дюмона (Канны-2021), «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути (Канны-2021), «Пингвины моей мамы» Натальи Мещаниновой, сериала «Коса» Игоря Волошина и московская премьера картины «Герой» Асгара Фархади (Канны-2021).
Расписание Strelka Film Festival приводится на сайте фестиваля. Фильм закрытия будет объявлен дополнительно.
Стас Тыркин, программный директор Strelka Film Festival:
«Акцент программы этого года сделан на главных фильмах совсем недавно завершившегося Каннского фестиваля — его самой престижной, наградной, конкурсной части. Безусловно, новые фильмы Пола Верхувена, Асгара Фархади, Апичатпонга Вирасетакула, Брюно Дюмона, Рюсукэ Хамагути ожидаются сегодня с наибольшим градусом нетерпения. Мы гордимся тем, что именно фестиваль на «Стрелке» впервые познакомит нашего зрителя с главными фильмами сезона в серии захватывающих российских премьер, о которых мы будем вспоминать целый год».
Фестиваль проводится при поддержке онлайн-кинотеатра KION
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