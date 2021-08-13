В Москве отреставрировали здание «Иностранки» XVIII века

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17 августа в центре Москвы откроется после реставрации объект культурного наследия федерального значения «Дом, конец XVIII века» — одно из зданий Библиотеки иностранной литературы.
В церемонии открытия примут участие министр культуры Ольга Любимова, вице-премьер правительства Татьяна Голикова, глава Роспатента Григорий Ивлиев, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие представители Министерства культуры РФ, правительства Москвы, а также ректоры ведущих вузов России, руководители федеральных библиотек и учреждений культуры.
Двухэтажное каменное здание, расположенное по адресу Николоямская улица, д. 6, было построено около 1761 года, им владел дворянский род Баташевых, а затем знаменитый врач, хирург, анатом, физиолог, основоположник российской травматологии Ефрем Осипович Мухин.
Дом пострадал в пожаре 1812 года, но не выгорел дотла, после 1829 года сменил нескольких владельцев, в 1900 году перестроен, в промежутке между 1906 и 1908 годом здание передан во владение Яузской больнице.
После 1917 года больница стала местом массовых казней, во дворе здания были тайно захоронены 969 человек, расстрелянных в 1921–1926 годах. В 1999 году на этом месте был установлен памятник — камень со списком расстрелянных и захороненных жертв политических репрессий.
В поле зрения Библиотеки иностранной литературы дом попал в 1974 году. В конце 1970-х — начале 1980-х годов проводились работы по реконструкции здания, в результате которых планировка здания была полностью изменена. Так, например, появился знаменитый Овальный зал — основной парадный зал дома приемов «Иностранки». За свою историю он стал местом проведения множества важнейших для мировой культуры мероприятий. В частности, там читал лекции отец Александр Мень, проходили съемки телепередачи «Очевидное невероятное» с Сергеем Капицей, встреча с директором библиотеки Конгресса США Джеймсом Хэдли Биллингтоном, юбилейный вечер Людмилы Улицкой.
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