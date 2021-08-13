Фестиваль Довлатова пройдет в Петербурге

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С 3 по 5 сентября в Петербурге состоится фестиваль Сергея Довлатова и его времени «День Д», посвященный 80-летнему юбилею писателя.
В день открытия фестиваля в Джазовом сквере на Загородном проспекте, 38 пройдет уличный праздник: спектакль «Компромисс» Казанского студенческого театра «Другое слово», парад фокстерьеров, мастер-классы, инсталляции, танцы, шахматный турнир «Петербургского дневника», дворовые и настольные игры, чтения произведений Довлатова, выступления групп Stankov Jazz Band и «Ля-Миноръ».
Также в программе фестиваля установка памятника фокстерьеру Глаше, создание легального граффити с изображением Довлатова, концерты, лекции, экскурсии в квартиру Довлатова и по дворам улицы Рубинштейна, презентация книги Льва Лурье, трансляция саундтрека любимой джазовой музыки Довлатова в проекте «Поющие мосты» во время разводки Дворцового моста и многое другое.
Полностью программа фестиваля «День Д» приводится на его сайте.
Лекции и концерты фестиваля будут транслироваться на его странице в соцсети «ВКонтакте». Большинство событий фестиваля бесплатны.
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