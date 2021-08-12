Еврейский музей готовит выставку Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой

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20 октября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве откроется выставка «Снег на траве» режиссера Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой.
Как сообщает пресс-служба музея, выставка, приуроченная к 80-летию Юрия Норштейна, возьмет за основу метод работы Норштейна и Ярбусовой над многослойными персонажами и станет одновременно проводником и лабиринтом по биографии и творчеству двух художников.
Основу экспозиции составят материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для выставки в Еврейском музее.
В первой части выставки «Снег на траве» будут представлены объемные пространственные композиции, которые соединят фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого.
Одна из таких композиций посвящена родному двору художника — он вырос в московской Марьиной роще и перенес мельчайшие детали военного и послевоенного быта во многие свои работы, в том числе в «Сказку сказок». Реальные точки на биографической карте Норштейна будут населять выдумки — герои его произведений.
Вторая часть экспозиции будет построена вокруг рабочего процесса Норштейна и Ярбусовой. На выставке можно будет увидеть материалы к их главным фильмам — от эскизов и раскадровок до фаз рождения персонажа — а также узнать, как идет многолетняя работа над фильмом «Шинель».
Куратор выставки — Мария Гадас, художник экспозиции — Мария Утробина.
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