Объявлена программа кинофестиваля «Зеркало»

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С 27 по 31 августа в Ивановской области пройдет XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». В основную конкурсную программу фестиваля отобраны девять фильмов из разных стран мира.
Открытие фестиваля состоится в День российского кино, 27 августа, в Юрьевце — городе, где провел свое детство Андрей Тарковский. Ведущим церемонии открытия станет режиссер, актер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович. Музыканты открытия – диджей и звонарь Филипп Горбачев и группа «Колокол».
На территории бывшего Юрьевецкого пивоваренного завода будут построены сцена и уличный кинотеатр, в котором, помимо церемонии открытия, пройдут кинопоказы и творческие встречи. 28 августа в рамках акции «Ночь кино» здесь состоится специальный показ первого полнометражного фильма по мотивам российских комиксов «Майор Гром: чумной доктор», который представят продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов. Открытый кинотеатр будет работать до 29 августа.
В основном конкурсе «Зеркала» участвуют фильмы из России, Болгарии, Великобритании, Германии, Грузии, Индии, Косово, Кыргызстана и Монголии:
Россию в конкурсной программе представляют две картины. «Совесть» Алексея Козлова получила три награды Шанхайского фестиваля в июне этого года. Фильм «...И будет дочь» Сергея Кудрявцева зрители «Зеркала» увидят первыми в России и в мире.
В жюри фестиваля вошли режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино Revolver Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского фестиваля Алена Шумакова (Италия).
Помимо основного жюри, конкурсную программу будет судить жюри молодых критиков «Голос», которое отдаст свой приз одному из конкурсных фильмов. На фестивале также будет работать жюри ивановских зрителей, в которое входят люди, принимающие активное участие в культурной и общественной жизни города — они вручают приз лучшему фильму российской программы «Свои».
Традиционная программа «Тарковский контекст» в этом году посвящена 70-летию Александра Сокурова. В программу войдут авторские цифровые реставрации его классических произведений, а также дебютные работы его учеников в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения, которые мастер представит лично. Кроме того, на фестивале «Зеркало» будет отмечаться 75-летие актера и режиссера Александра Кайдановского.
Доступ зрителей на кинопоказы будет открыт для всех желающих с обеспечением необходимой социальной дистанции. В ивановском кинотеатре «Лодзь» вход на кинопоказы будет осуществляться по билетам, на остальных площадках фестиваля вход на показы свободный (количество мест ограничено).
Все творческие встречи и специальные события будут проходить в зонах COVID-free, доступ к которым открыт только аккредитованным участникам. Для получения аккредитации необходимо будет предъявить справку о прохождении полного курса вакцинации или на месте сделать платный ПЦР-тест. Подробные правила посещения фестиваля будут опубликованы на его сайте 20 августа.
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