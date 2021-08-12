Иван Пупырев и Покрас Лампас выступят на фестивале цифрового искусства в Москве

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3 и 4 сентября в пространстве «Хлебозавод» пройдет международный фестиваль дизайна и цифрового искусства OFFF Moscow. Среди участников фестиваля директор подразделения Google по передовым технологиям Иван Пупырев и художник-каллиграф Покрас Лампас.
Организатор OFFF в России — образовательная платформа Skillbox. Программа разработана совместно с онлайн-школой дизайна Bang Bang Education.
Спикерами фестиваля станут ведущие специалисты креативной и дизайн-индустрии из разных стран.
Свое видение трендов в дизайне и цифровом искусстве представят каллиграфутурист Покрас Лампас, дизайнер шрифта, графический дизайнер, преподаватель Илья Рудерман, режиссер фильмов «Лед» и «Майор Гром» Олег Трофим, политический художник-график Патрик Томас и творческий тандем из Нью-Йорка Вэйд и Лита.
О влиянии digital-технологий на искусство и творческом векторе развития своих компаний расскажут Иван Пупырев из Google и Полина Захарова из Sila Sveta Studio, автор интерактивных визуальных инсталляций для Билли Айлиш, Halsey, Cardi B и Met Gala. В онлайн-режиме на фестивале пройдут выступления идеолога сюрвиртуализма Эллен Шейдлин и дизайнера Twitter Марко Коппето.
Помимо выступлений на главной сцене в программе фестиваля специальная студия с прямыми включениями, презентациями и интервью, авторские воркшопы спикеров, цифровой мурал лучших работ совместного с Adobe конкурса «Создай свое Лукоморье» и дискуссии о дизайн-образовании, цифровой идентичности и русскости в русском дизайне.
Каждый участник OFFF Moscow сможет внести свой творческий вклад в арт-объект, созданный дизайнером Полиной Лимье в партнерстве со Sketch AR. Визуальный стиль фестиваля разрабатывает дизайнер Сергей Гуров.
5 сентября на фестивале в лектории Skillbox пройдет шрифт-ревью. Его участники получат комментарии к своим работам в формате быстрых консультаций от практикующего шрифтового дизайнера, сооснователя шрифтовой студии CSTM Fonts и шрифтового магазина type.today Ильи Рудермана. Также в лектории Skillbox пройдет дополнительный воркшоп Вэйда и Литы.
Узнать подробнее о программе и купить билеты на фестиваль OFFF Moscow можно на его сайте.
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