В галерее «Беляево» пройдет выставка об архитектуре советского модернизма

Выйти в метапозицию
«Конек-горбунок» Анатолия Королева и Вячеслава Самодурова в «Урал Опера Балете»12 августа 2021210
18 августа в галерее «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется восьмая выставка проекта «Советский модернизм: Откуда: и куда:», посвященного отечественной архитектуре 1955-1985 годов.
Как сообщает сайт галереи, в экспозицию войдут современная графика и инсталляции, исследующие проблематику архитектурной среды спальных районов Москвы.
На выставке можно будет увидеть объекты, отсылающие к работам художника и поэта Дмитрия Александровича Пригова, чье творчество стало важной частью локальной идентичности Беляева. Экспозицию дополнят раритетные объекты 1950-х — 1980-х годов: комплект кукольной мебели, обширная коллекция значков, винтажные марки, открытки и другая графическая продукция, включая оригинальные буклеты Всемирных выставок в Брюсселе (1958) и Монреале (1967).
Масштабная инсталляция, условно воспроизводящая образ типовых станций метро — «Беляево» и «Измайловской», позволит посетителям совершить путешествие из одной окраины Москвы в другую по маршруту художников-нонконформистов.
«Без малого 50 лет назад, в 1974 году, разогнанная властями на беляевском пустыре "бульдозерная" выставка получила легальное продолжение, переместившись на измайловскую лесную поляну, — отмечают организаторы выставки. — Проект "Советский модернизм: Откуда: и куда:", возникший и впервые представленный в районе Измайлово, переместился в Беляево. Круг замкнулся».
Выставка «Советский модернизм: Откуда: и куда:» в галерее «Беляево» продлится до 3 октября.
Кураторы:
- Елизавета Александровна, художник, куратор фестиваля современного искусства DOCA, декан факультета дизайна и фотографии ИГУМО.
- Анастасия Сергеевна, архитектор, куратор краеведческого проекта Майон Рузей, декан архитектурного колледжа МКИК.
Вернисаж: 18 августа в 19:00. Адрес галереи «Беляево»: ул. Профсоюзная, д. 100.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:30Еврейский музей готовит выставку Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой
17:28Объявлена программа кинофестиваля «Зеркало»
16:32Иван Пупырев и Покрас Лампас выступят на фестивале цифрового искусства в Москве
14:27Фильм Алексея Германа-младшего откроет фестиваль «Окно в Европу»
13:29В галерее «Беляево» пройдет выставка об архитектуре советского модернизма
11:33Фестиваль «Рудник» объявил внеконкурсную программу
Вчера
17:56Работы видеохудожников со всего мира покажут на «Винзаводе»
16:32На «Фабрике» открывается выставка Юлии Цветковой
15:55«Коляда-театр» выступит на старинном уральском заводеВсе новости
«Конек-горбунок» Анатолия Королева и Вячеслава Самодурова в «Урал Опера Балете»12 августа 2021210
Фотопроект Никиты Цицаги о боях волкодавов в России12 августа 2021462
Послесловие к вечеру Стравинского в Мариинском11 августа 20211012
Вам до 35? Скорей начинайте мечтать о вашем будущем ровно через 30 лет. И даже рассчитывайте на приз11 августа 20211314
Открытое письмо художников и зоозащитников к кураторам Уральской биеннале10 августа 20212506
Художник Андрей Ишонин о том, как искусство останавливает и продолжает историю, вновь обращаясь к себе10 августа 20211813
Как проходила операция по эвакуации из Москвы Олега Гордиевского10 августа 20214200
Эволюция киноглаз, 16-миллиметровые фильмы Натаниэля Дорски и новый Мэтью Барни9 августа 20212383
Иван Белецкий о том, что новая версия «Розового фламинго», сделанная группой Cream Soda, — образцовый реакционный гимн путинской эпохи9 августа 202112539
Итоги выставки «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии»7 августа 20214704
Мы призываем фестиваль Outline, агентство Sila Sveta, Stereotactic и режиссера Максима Диденко пересмотреть политику оплаты работы перформеров6 августа 20214510
Возвращение в юрту, хип-хоп-анализ крушения советской империи, безжалостные психодрамы, грайндкор на терке и еще восемь интересных альбомов музыкантов из Сибири6 августа 20214124