В галерее «Беляево» пройдет выставка об архитектуре советского модернизма

18 августа в галерее «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется восьмая выставка проекта «Советский модернизм: Откуда: и куда:», посвященного отечественной архитектуре 1955-1985 годов.

Как сообщает сайт галереи, в экспозицию войдут современная графика и инсталляции, исследующие проблематику архитектурной среды спальных районов Москвы.

На выставке можно будет увидеть объекты, отсылающие к работам художника и поэта Дмитрия Александровича Пригова, чье творчество стало важной частью локальной идентичности Беляева. Экспозицию дополнят раритетные объекты 1950-х — 1980-х годов: комплект кукольной мебели, обширная коллекция значков, винтажные марки, открытки и другая графическая продукция, включая оригинальные буклеты Всемирных выставок в Брюсселе (1958) и Монреале (1967).

Масштабная инсталляция, условно воспроизводящая образ типовых станций метро — «Беляево» и «Измайловской», позволит посетителям совершить путешествие из одной окраины Москвы в другую по маршруту художников-нонконформистов.

«Без малого 50 лет назад, в 1974 году, разогнанная властями на беляевском пустыре "бульдозерная" выставка получила легальное продолжение, переместившись на измайловскую лесную поляну, — отмечают организаторы выставки. — Проект "Советский модернизм: Откуда: и куда:", возникший и впервые представленный в районе Измайлово, переместился в Беляево. Круг замкнулся».

Выставка «Советский модернизм: Откуда: и куда:» в галерее «Беляево» продлится до 3 октября.

Кураторы:

- Елизавета Александровна, художник, куратор фестиваля современного искусства DOCA, декан факультета дизайна и фотографии ИГУМО.

- Анастасия Сергеевна, архитектор, куратор краеведческого проекта Майон Рузей, декан архитектурного колледжа МКИК.



Вернисаж: 18 августа в 19:00. Адрес галереи «Беляево»: ул. Профсоюзная, д. 100.







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