В галерее «На Шаболовке» расскажут о биоморфном граффити

© Галерея «На Шаболовке»

13 августа, в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» в пространстве выставки «Жуки и гусеницы. Насекомая культура 1920 — 1940-х» состоится лекция художниц Маши Пинус и Насти Дунаевой «Что выросло... то выросло».

Начало в 19:00, регистрация и билеты на выставку — здесь.

Лекция входит в программу мероприятий к выставке «Жуки и гусеницы. Насекомая культура 1920 — 1940-х», объединяющих протосюрреалистические движения в живописи, графике и театре СССР 1930-х годов с движениями в современном российском искусстве.

Маша Пинус и Настя Дунаева — независимые граффити-художницы, которые строят свою пластическую систему на органико-биологических ассоциациях: город для них — естественно агрессивная система, похожая на лес или море, где виды охотятся друг на друга, образуя пищевые цепочки. И если в этой системе граффити – паразит для города, то и город становится паразитом для граффити.

Уличное искусство эфемерно: как насекомому или микробу, ему угрожает буквально все – городские службы и их беспощадный бафф, аномальная погода с косыми дождями, другие уличные художники или прохожие вандалы с баллончиками и маркерами в карманах. Наконец, здание могут и просто безвозвратно снести, оставив на его месте пустырь.

Осмысляя автономную, непредсказуемую жизнь ландшафтов, которые были когда-то искусственно созданы людьми, произведения Анастасии Дунаевой и Марии Пинус самозарождаются, вырастают в заброшенном пейзаже, откликаясь на его форму, как грибы или растения.

С другой стороны, сами художницы говорят, что хотят в своих работах продолжить последовательность объектов, которые возникают и существуют на улице сами собой - мусор, осколки, грязь, пыль, обрывки бумаги, перекрытые участки улиц и домов. Функциональный для человека, этот слой реальности может вступать в неожиданное взаимодействие с другими, не человеческими частями мира.







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