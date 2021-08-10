Независимый фестиваль звукового искусства пройдет в Москве

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С 11 по 25 августа в Москве состоится 13-й Ежегодный международный фестиваль экспериментального звука «Подготовленные среды».
Главной площадкой фестиваля станет галерея-мастерская «ГРАУНД Солянка», параллельная программа будет проходить в Московской студии экспериментального звука и мультимедиа технологий SA))_studio, Errring Bar и Московской саунд-арт галерее SA))_gallery.
Фестиваль «Подготовленные среды» проводится с 2009 года. В фокусе внимания фестиваля, который является неформальным посвящением художнику и композитору Джону Кейджу, — эксперимент со звуком и технологиями. Цель фестиваля — стимулировать развитие экспериментальных творческих областей на стыке различных искусств, науки, технологий и музыки.
Тема фестиваля в этом году — Ad Libitum. Лозунг фестиваля остается неизменным на протяжении 13 лет: «Участники продемонстрируют свою работу с подготовленными объектами, средами, конструктами».
Основная программа — три среды — состоит из технически и концептуально изощренных перформансов, специально разработанных для фестиваля. Кроме того, организаторы готовят ночную программу «Algorave Moscow IV», воркшопы по лайвкодингу («Практики машинного обучения в саунд-арте» и «Программирование графики в Hydra Editor»), премьерный показ выставочного проекта «fall asleep» художницы Томоко Ходжо (Япония) и специальный проект «Город дорог».
Полная программа фестиваля опубликована на его сайте.
В этом году «Подготовленные среды» проходят без какой-либо финансовой помощи от культурных фондов и сторонних организаций. «Мы призываем вас поддержать фестиваль напрямую, сделав добровольное пожертвование в любом размере, а также помогая нам распространять информацию о проекте, и, конечно, просто посещая наши события», — пишут организаторы фестиваля. Поддержать фестиваль «Подготовленные среды» пожно здесь.
Вход на основные концерты — свободный для первых 10 зарегистрировавшихся человек. Далее стоимость входа на основные концерты фестиваля составит 300 рублей, билеты продаются на сайте галереи «ГРАУНД Солянка». Вход на воркшопы по лайвкодингу осуществляется за произвольный донейшн. Вход на открытие выставки Томоко Ходжо и вечеринку «Algorave Moscow IV» — свободный.
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