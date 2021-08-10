В России будут вручать орден «За заслуги в культуре и искусстве»

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9 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медали «За труды в культуре и искусстве».
Об этом сообщает kremlin.ru. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждать за создание произведений в области театра, кино, телевидения, литературы, музыки, монументального и декоративно-прикладного искусства, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества, за уникальные архитектурные произведения, за создание высокохудожественных образов в театральных спектаклях и кинофильмах, произведений живописи, скульптуры и графики.
Помимо этого орден будет вручаться за большой вклад в сфере реставрации объектов культурного наследия, за заслуги в сфере профессионального образования, в установлении, развитии и поддержании международных культурных и гуманитарных связей, в просветительской деятельности в области культуры и искусства, в патриотическом и военно-патриотическом воспитании молодежи, изучении, сохранении и популяризации российской художественной культуры и искусства, культурного наследия народов РФ, а также за другие заслуги в сфере культуры и искусства.
Медалью «За труды в культуре и искусстве» будут награждаться артисты, архитекторы и художники, балетмейстеры, дизайнеры, журналисты и дикторы, драматурги и режиссеры, искусствоведы, композиторы, дирижеры и музыкальные исполнители, писатели и поэты, работники творческих мастерских, режиссеры, реставраторы, хормейстеры, художники и другие деятели культуры и искусства.
Среди заслуг, которые будут отмечаться медалью, указаны повышение роли отечественной культуры и искусства в жизни общества, деятельность по сближению и взаимообогащении культур, укрепление международных культурных связей, патриотическое воспитании и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, создание и продвижении наиболее значимых проектов в сфере культуры и искусства, развитие креативных индустрий и благотворительная деятельность.
Обе награды могут быть вручены иностранным гражданам. Орден — за участие в творческой деятельности российских организаций культуры, за большой вклад в реализацию совместных с Россией проектов в сфере культуры и искусства, за популяризацию российской культуры и искусства за рубежом, за привлечение инвестиций в развитие российской культуры и искусства. Медаль — за значительный вклад в продвижение международного имиджа России как страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой.
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