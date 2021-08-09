Молодых режиссеров приглашают принять участие в лаборатории «Театр без границ»

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До 30 августа открыт прием заявок от молодых режиссером на участие в новом конкурсе-лаборатории «Театр без границ», который организуют Биеннале театрального искусства, фестиваль «Уроки режиссуры» и Федерация креативных индустрий. Конкурс пройдет в Москве с 15 сентября по 26 ноября.
Заявки принимаются на сайте театрбезграниц.рф. Участниками конкурса могут стать молодые режиссеры, занятые в профессии менее 10 лет, а также старшекурсники театральных училищ всех городов РФ.
В заявку входит описание проекта, который соответствует заявленному формату — театра «вне коробки». Он предполагает освоение нетрадиционного пространства (за пределами сцены) и коллаборацию с деятелями другой креативной индустрии – моды, современной музыки, а также использование цифровых решений.
Экспертный совет конкурса-лаборатории «Театр без границ» отберет 12 лучших заявок. Их авторы станут победителями первого тура и будут приглашены в Москву на встречу с жюри для презентации и защиты своих проектов.
Авторам шести лучших работ будет предоставлена профессиональная помощь для их реализации от партнеров конкурса – представителей разных креативных индустрий. К работе над лучшими проектами подключится целая команда – композиторы, художники по свету, костюмам и другие.
Призовой фонд конкурса — три миллиона рублей. Средства пойдут на обеспечение реализации трех лучших проектов.
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