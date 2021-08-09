Семь выставок откроются в пространстве Cube.Moscow

Юрий Купер. Воздушное сражение. 2005 © Предоставлено пресс-службой Cube.Moscow

11 августа в пространстве арт-платформы Cube.Moscow на Тверской улице в центре Москвы откроются семь новых выставок.

В большом зале Cube.Moscow до 1 сентября будет проходить выставка современного искусства из частной коллекции братьев Павла и Александра Балеевых. На выставке «Siberian Collectors» будут представлены 34 работы, в том числе произведения мировых звезд, таких как Шепард Фейри и Futura, известных российских авторов (Кирилл Кто, Андрей Бергер) и сибирских художников (Александр Закиров, Doggy Dog, Ангелина Ткаченко).

Также до 1 сентября в пространстве Kupol Gallery будет работать персональная выставка Юрия Купера «Солнце» по одноименному фильму Александра Сокурова, для которого художник создал эскизы воздушных сражений и бомбардировки Токио.

Тбилисская галерея Window project представит выставку «Как есть» художника Гиорги Чхеидзе (до 28 сентября). В галерее «Культпроект» откроется персональная выставка московской художницы Татьяны Ян «Орбиты сада», которая объединит живописные работы, посвященные садам как хранителям времени (до 1 сентября).

В галерее «Среда» можно будет увидеть вторую часть выставки «Отвязные каникулы» — о лете и усталости от пандемийных ограничений (до 1 сентября). Arts Square Gallery представит выставку живописи Серафима Павловского «Энергия, преобразующая мир» (до 1 сентября).

Кроме того, новую групповую выставку современного российского искусства в пространстве Cube.Moscow готовит онлайн-галерея «Объединение».







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