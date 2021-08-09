Умер Сергей Ковалев

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Сегодня, 9 августа, в Москве в возрасте 91 года умер правозащитник и диссидент Сергей Ковалев.
Об этом сообщает «Радио Свобода»*.
Сергей Адамович Ковалев родился в 1930 году в городе Середина-Буда Черниговской области Украинской ССР, в 1954 году окончил биологический факультет МГУ, работал в Институте биофизики Академии наук СССР, был заведующим отделом лаборатории математических методов в биологии. Автор более 60 научных работ, кандидат биологических наук (1964).
В 1966 году организовал в Институте биофизики сбор подписей под обращением в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, осужденных по статье об антисоветсой агитации за публикацию литературных произведений за границей. С 1968 года активно участвовал в правозащитном движении, в 1969 году вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР — первой независимой общественной правозащитной ассоциации в стране. В том же году был вынужден уйти из МГУ.
С 1971 года был одним из основных участников издания информационного бюллетеня советских правозащитников «Хроника текущих событий». В декабре 1974 года Ковалев был арестован по обвинению в антисоветской агитации и приговорен к семи годам лагерей строгого режима и трем годам ссылки.
Срок отбывал в пермских лагерях и в чистопольской тюрьме, ссылку — в Магаданской области, после этого жил в Калинине (ныне Тверь). В 1987 году вернулся в Москву и по рекомендации Андрея Сахарова стал сопредседателем проектной группы по правам человека при Международном фонде «За выживание и развитие человечества».
Участвовал в создании пресс-клуба «Гласность», в учредительном съезде общества «Мемориал»*, в 1990 году стал одним из его сопредседателей. Возглавлял Комитет по правам человека Верховного совета СССР, был депутатом Государственной думы первых трех созывов, первым уполномоченным по правам человека России, председателем президентской Комиссии по правам человека.
Играл ведущую роль в разработке второй главы российской конституции «Права и свободы человека и гражданина», а также ряда федеральных законов, затрагивающих проблематику прав человека, — о реабилитации жертв политических репрессий, о чрезвычайном положении, о беженцах и о вынужденных переселенцах.
Был противником войны в Чечне. В 1995 году возглавил группу переговорщиков, которые вели переговоры об освобождении заложников, захваченных боевиками Шамиля Басаева в больнице в Буденновске. В результате переговоров были освобождены все заложники, остававшиеся на тот момент в живых.
Награжден Орденом Почетного легиона и другими государственными наградами разных стран.
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