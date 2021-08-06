«Побег из Нью-Йорка» Карпентера выйдет в прокат в России

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26 августа компания «Иноекино» выпустит в российский прокат отреставрированную версию культового боевика Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка», которому в этом году исполняется 40 лет.
Об этом сообщает сайт компании «Иноекино».
«Фильм, созданный на стыке экшна, фантастики и антиутопии, отличается искусно выстроенным напряжением, изобретательными спецэффектами и холодным цинизмом. В центре повествования — немногословный и загадочный антигерой в исполнении Курта Рассела, который излучает харизму и маскулинность. Вместе с ним мы погружаемся в мрачный мир мегаполиса будущего, где царят жестокие банды, насилие и законы каменных джунглей. Атмосферу саспенса идеально подчеркивает минималистичный электронный саундтрек, написанный самим Карпентером», — говорится в сообщении.
В 2018 году компания StudioCanal и лаборатория L’Immagine Ritrovato в Болонье осуществили 4К-реставрацию фильма. Для реставрации был использован оригинальный 35-мм негатив, который был отсканирован в разрешении 4К в соответствии со стандартом ACES (система кодирования цветов, созданная под эгидой Американской киноакадемии). Реставрация была одобрена оператором Дином Канди и режиссером Джоном Карпентером.
Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
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