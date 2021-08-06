«Побег из Нью-Йорка» Карпентера выйдет в прокат в России

© «Иноекино»

26 августа компания «Иноекино» выпустит в российский прокат отреставрированную версию культового боевика Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка», которому в этом году исполняется 40 лет.

Об этом сообщает сайт компании «Иноекино».

«Фильм, созданный на стыке экшна, фантастики и антиутопии, отличается искусно выстроенным напряжением, изобретательными спецэффектами и холодным цинизмом. В центре повествования — немногословный и загадочный антигерой в исполнении Курта Рассела, который излучает харизму и маскулинность. Вместе с ним мы погружаемся в мрачный мир мегаполиса будущего, где царят жестокие банды, насилие и законы каменных джунглей. Атмосферу саспенса идеально подчеркивает минималистичный электронный саундтрек, написанный самим Карпентером», — говорится в сообщении.

В 2018 году компания StudioCanal и лаборатория L’Immagine Ritrovato в Болонье осуществили 4К-реставрацию фильма. Для реставрации был использован оригинальный 35-мм негатив, который был отсканирован в разрешении 4К в соответствии со стандартом ACES (система кодирования цветов, созданная под эгидой Американской киноакадемии). Реставрация была одобрена оператором Дином Канди и режиссером Джоном Карпентером.

Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

«Побег из Нью-Йорка» (Escape from New York, США, 1981)

Режиссер: Джон Карпентер

Авторы сценария: Джон Карпентер, Ник Касл

Оператор: Дин Канди

Композитор: Джон Карпентер

В главных ролях: Курт Рассел, Эрнест Боргнайн, Ли Ван Клиф



Синопсис: Недалекое будущее, 1997 год. В мире бушует война. Из-за стремительного роста преступности Манхэттен уже десять лет как обнесен стеной и превращен в одну большую тюрьму, где царят хаос и беззаконие и откуда невозможно выбраться живым. И именно над островом терпит крушение самолет, захваченный группой революционеров-террористов, с президентом США на борту. Вызволить его должен Змей Плискин, бывший солдат, ставший преступником. У него есть меньше суток: если Змей преуспеет, то получит помилование, если нет — микрокапсулы в его шее взорвутся и убьют его...





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