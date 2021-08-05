«Южный парк» продлили до 2027 года

© South Park Digital Studios

5 августа компания MTV Entertainment Studios заключила с создателями мультсериала «Южный парк» (South Park) Треем Паркером и Мэттом Стоуном контракт до 2027 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Южного парка».

Согласно условиям контракта, до 2027 года на американском кабельном телеканале Comedy Central выйдут еще шесть сезонов сериала. Таким образом, их общее количество достигнет 30.

Кроме того, предполагается выпуск 14 полнометражных анимационных фильмов по мотивам «Южного парка» для стримингового видеосервиса Paramount+. Первые два из них должны выйти до конца 2021 года.

Премьера «Южного парка» состоялась в 1997 году, главные герои сериала — четыре школьника из городка Южный Парк в штате Колорадо — постоянно попадают в абсурдные ситуации, позволяющие увидеть жизнь в неожиданном ракурсе.

На сегодняшний день вышли 24 сезона «Южного парка» и один полнометражный фильм — «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный» (South Park: Bigger, Longer & Uncut, 1999). Осенью 2020 года и весной 2021 года были показаны два специальных выпуска, посвященные пандемии — «The Pandemic Special» and «South ParQ Vaccination Special».







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